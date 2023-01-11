Психолог объяснил, почему больше половины россиян не придерживаются ЗОЖ

Количество мужчин, которые не придерживаются здорового образа жизни, увеличилось до 55 % в 2022 году. По сравнению с предыдущим разница составляет 15 %. При этом среди женщин наблюдается противоположная тенденция. Психолог Евгений Фомин объяснил, почему интерес мужчин к пагубным привычкам вырос.

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Евгений Фомин считает, что причиной отказа от здорового образа жизни может быть то, что для многих людей вредные привычки – наиболее легкий способ справиться со стрессом.

«Для мужчин предыдущий год обострил осознание своей маскулинности и предназначения в этой жизни. Например, мужчина планировал продвигаться по карьерной лестнице, купить квартиру и машину, а перед ним поставили более серьезные социальные задачи, которые резко поменяли его уклад жизни», – отмечает специалист.

Подобные моменты вызывают в голове многих мужчин ряд вопросов о дальнейшей жизни. Это повышает уровень тревожности, поэтому люди пытаются его снизить всеми возможными способами, включая алкоголь и сигареты, передает «Вечерняя Москва».

Как отмечает специалист, женщины, наоборот, за последний год стали относиться к здоровью более бережно, чтобы организм был в состоянии бороться с другими проблемами.

Специалист также добавил, что бороться со стрессом лучше средствами, которые не вредят, а приносят пользу здоровью. Для этого можно найти хобби, увлечься книгами, ходить на пробежку или спортивные тренировки, встречаться с друзьями.