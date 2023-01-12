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1 час назад

Врач назвала способы справиться с эмоциональным выгоранием

Lenta.ruиещё 2

Эксперт центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета, директор центра психологии вуза Иркям Ахметова назвала способы справиться с эмоциональным выгоранием. Об этом сообщают «Известия».

Врач назвала способы справиться с эмоциональным выгоранием
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист посоветовала планировать свой отдых.

«Если первые признаки уже ощущаются, нужно вести календарь, где четко прописано время для отдыха в течение дня», — подчеркнула она.

По словам врача, в ситуации эмоционального выгорания также помогают прогулки и легкая физическая активность. Она добавила, что не стоит допускать дефицита витаминов B и D.

Врач подчеркнула, что ученые относят синдром эмоционального выгорания к психофизиологическим явлениям.

«Если между вашим собственным вкладом в работу и полученным или ожидаемым вознаграждением есть несоответствия, то таким образом появляются первые симптомы выгорания», — сказала она.

Психология,
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