Врач назвала способы справиться с эмоциональным выгоранием

Эксперт центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета, директор центра психологии вуза Иркям Ахметова назвала способы справиться с эмоциональным выгоранием. Об этом сообщают «Известия».
Специалист посоветовала планировать свой отдых.
«Если первые признаки уже ощущаются, нужно вести календарь, где четко прописано время для отдыха в течение дня», — подчеркнула она.
По словам врача, в ситуации эмоционального выгорания также помогают прогулки и легкая физическая активность. Она добавила, что не стоит допускать дефицита витаминов B и D.
Врач подчеркнула, что ученые относят синдром эмоционального выгорания к психофизиологическим явлениям.
«Если между вашим собственным вкладом в работу и полученным или ожидаемым вознаграждением есть несоответствия, то таким образом появляются первые симптомы выгорания», — сказала она.