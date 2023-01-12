Врач назвала способы справиться с эмоциональным выгоранием

Эксперт центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета, директор центра психологии вуза Иркям Ахметова назвала способы справиться с эмоциональным выгоранием. Об этом сообщают «Известия».

«Если первые признаки уже ощущаются, нужно вести календарь, где четко прописано время для отдыха в течение дня», — подчеркнула она.

По словам врача, в ситуации эмоционального выгорания также помогают прогулки и легкая физическая активность. Она добавила, что не стоит допускать дефицита витаминов B и D.