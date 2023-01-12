Как выйти из постновогодней депрессии: 4 совета

После этого важно признать, что сейчас такой период, когда действительно не хочется ничего делать, и дать себе побыть в нем. В основном долго в таком состоянии находиться не получается, но энергия в это время копится. В это же время можно набросать план действий на несколько дней и понять, насколько он актуален и выполним.