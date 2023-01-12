Как выйти из постновогодней депрессии: 4 совета

Чтобы избежать постновогоднего плохого настроения, стоит обратить внимание на несколько факторов. Психолог Ольга Билалова в разговоре с «ФедералПресс» рассказала, как спокойно начать новый год.
«Первое – снизить уровень ожиданий и требований к себе, то есть «отстать от себя», – объясняет специалист.
После этого важно признать, что сейчас такой период, когда действительно не хочется ничего делать, и дать себе побыть в нем. В основном долго в таком состоянии находиться не получается, но энергия в это время копится. В это же время можно набросать план действий на несколько дней и понять, насколько он актуален и выполним.
После отдыха можно начинать возвращаться к привычным делам: работа, занятия спортом, посещение бассейна. Главное здесь начинать с малого, а не бросаться в омут с головой.
При этом если и через пару недель состояние не улучшается, то лучше посетить психотерапевта или психиатра, отмечает Ольга Билалова.