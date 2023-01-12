Как составить карту желаний, чтобы она точно сработала

Держать желания в голове или сжигать их в бокале шампанского — не совсем эффективно. Чтобы желания действительно исполнялись, важно визуализировать их и создавать планы по их реализации. Именно поэтому такими популярными стали «Карты желаний».

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Как их составить так, чтобы они действительно сработали, рассказывает эксперт по работе с подсознанием Ирина Лидерман.

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Исполнение желания, как и достижение любой цели в жизни, это всегда последовательный план действий.

В реализации наших желаний он следующий:

Выбрать правильное желание. Правильно его сформулировать. Создать шаги для его воплощения в жизнь.

Каким должно быть желание?

Во-первых, лёгким. То есть мы загадываем что-то из энергии лёгкости.

Например, у нас есть проблемы с финансами: долги, кредиты. Мы из-за этого чувствуем себя некомфортно, небезопасно, что можно в целом охарактеризовать как негативную энергию.

И если мы в таком состоянии будем просить больше денег, то Вселенная услышит нас ровно наоборот и преподнесёт нам ещё больше финансовых проблем.

Во-вторых, желание должно быть безопасным: для вас и для других. Важно своими мечтами не навредить себе и другим.

Поэтому, когда вы загадываете, чтобы коллега Ленка, которая во всём успешнее вас, развелась, обанкротилась и потолстела, вам снова прилетит бумеранг от Вселенной. И все ваши козни обернутся против вас.

То же самое касается и собственных желаний. Они должны быть искренне вашими, а не навязанным обществом, коллегам и родителям.

Хотеть бриллиантовое украшение, чтобы все обзавидовались на встрече выпускников — неправильно. Из радости и любви к себе — намного эффективнее и безопаснее.

В-третьих, думайте только о себе. Звучит эгоистично, но это разумный подход при формулировке ваших желаний.

Не надо мечтать о повышении мужа, об успехах дочери в школе или о том, чтобы ваша компания удвоила прибыль вдвое.

Загадывайте желания только касательно самого любимого человека в вашей жизни — себя.

Формулируем правильное желание

После того как мы примерно наметили, чего хотим в следующем году (хотя мечтать можно не только под Новый год, но и все остальные 364 дня в году), приступаем к грамотному формулированию желания.

Очень важно при составлении «Карты желаний» использовать настоящее, а не будущее время.

Например, «Я вожу красную иномарку» вместо «Я буду водить красную иномарку».

Таким образом, вы погружаете себя в те чувства и эмоции, которые будут у вас в момент уже исполненного желания. Проживание его, словно оно уже сбылось, мотивирует больше и вас, и Вселенную исполнить заветную мечту.

Чтобы ещё больше прочувствовать момент реализации, не просто используйте настоящее время, а проговорите чувства и эмоции, которые вы будете испытывать в этот момент.

Опять же на примере с машиной:

«Я чувствую запах кожаного салона».

«Машина легко заводится».

«Мне легко управлять автомобилем».

«Я слушаю любимую музыку, когда еду в путешествие».

«Мне радостнее ехать на работу» и т.д.

Как помочь желаниям исполняться?

Если вы не просто пишете список желаний, а делаете визуализацию их на компьютере или бумаге, то не спешите ставить фото карты на заставку телефона или вешать картину «Будущий Я» перед глазами.

Для исполнения желания не нужно быть маниакально на нём сконцентрированной.

Через постоянное возвращение к заветным мечтам вы искусственно создаёте напряжённую атмосферу, подсознание начинает задаваться вопросами: «А когда уже исполнится? А почему ещё не сбылось? Что мне делать?»

Такой энергией сомнения вы увеличиваете дистанцию между вами и вашей целью. Уделяйте максимум 5-10 минут в день на желание, а можно даже ещё реже к нему возвращаться.

Но полностью до следующего года не откладывайте список целей в стол, их важно иногда мониторить, чтобы отслеживать статус и корректировать при необходимости.

Ведь наша жизнь очень динамична и изменчива, и в современной ситуации даже год — это уже большой срок планирования, за который много чего может поменяться. Например, какие-то желания станут неактуальными.

Следующий момент, который следует учесть — важно не просто мечтать, но и действовать.

Для самых реалистичных желаний составьте конкретный план действий, который поможет их реализовать. Для глобальных мечтаний, которые, как вы рационально понимаете, вы ещё пока не созрели, важно всё равно совершать постоянные действия.

Например, если вы хотите новую иномарку, но зарабатываете пока 20 тысяч рублей в месяц, продолжайте делать свою работу, будьте инициативными и преданными своему делу.

Вселенная замечает тех, кто не стоит на месте, и щедро благодарит их. Может, вы встретите мужчину, который вам её подарит, или выиграете в лотерею. Всё возможно, если не сидеть на месте.

Как в одном новогоднем фильме было сказано «На Деда Мороза надейся, а сам не плошай», так и в реальной жизни.