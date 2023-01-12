Психолог ответила, как можно унять эмоциональное выгорание

Прошлый год выдался, мягко говоря, непростым. Многие сталкивались с множеством эмоциональных испытаний и не все могли с этим справляться. Данные различных источников говорят о том, что от 64 до 80% россиян испытывали эмоциональное выгорание в 2022 году, отметила эксперт центра компетенций «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета, директор центра психологии вуза Иркям Ахмерова. Она рассказала, как можно умерить своё эмоциональное выгорание.

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Вообще учёные относят синдром эмоционального выгорания к психофизиологическим явлениям. Он может истощать не только эмоционально, но и физически и даже умственно.

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Наиболее часто с ним сталкиваются представители профессий «человек — человек». То есть те, кто вынужден постоянно общаться и контактировать с другими людьми.

«Если между вашим собственным вкладом в работу и полученным или ожидаемым вознаграждением есть несоответствия, то, таким образом, появляются первые симптомы выгорания. Длительность выгорания может быть разная — от недели до 1,5 года. Так же как и последствия: потеря работы или доведение себя до истощения, болезни», — заключила Ахмерова.

Как же помочь своему ментальному здоровью? На самом деле всё очень прозаично. Если первые признаки уже ощущаются, то нужно вести календарь, где чётко прописать время для отдыха в течение дня. Также многие после интеллектуально сложной работы продолжают интеллектуально отдыхать, но в этот момент стоит понимать, что мозг-то не отдыхает, а продолжает работать. Так что нужно давать себе поблажки, когда это возможно.

«Скорой помощью» для выгорающих могут стать прогулки и лёгкая физическая активность. Также нужно следить за уровнем витаминов B и D, ведь их нехватка может только усугубить нестабильно эмоциональное состояние.

Что касается тех, кто вынужден принимать препараты для психологического здоровья, то если человек не будет менять стиль работы и жизни, то при прекращении приёма медикаментов все симптомы выгорания вернутся.