8 вещей, которые нельзя говорить чужим и близким людям

Что-то просто не принято или нехорошо, а где-то можно реально себе навредить. И сглаз тут ни при чём.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Коммуникация с людьми – мощный способ энергообмена. Во время общения человек развивается, ищет друзей и познаёт этот мир. Казалось бы, что для качественных отношений необходимо быть открытым, однако эксперты утверждают, что есть вещи, о которых лучше помалкивать.

Видео дня

О чём стоит молчать или хотя бы не говорить хоть какое-то время?

1. «Наполеоновские» планы

Во время планирования у человека возникают самые светлые и приятные эмоции. Неудивительно, что ими хочется поделиться с миром. Однако говорить о своих целях, планах и мечтах до их исполнения может быть опасно. Почему?

Всё дело в мозге. Когда мы говорим о своих планах вслух, он считывает это как завершённый процесс. Результат – центральный отдел нервной системы будет меньше вкладываться в достижение поставленной цели. Уйдёт мотивация.

Кроме того, когда вы поделитесь позитивной энергией с миром, её запас естественным образом сократится. Это также негативно отразится на результате.

Ещё один момент – возможность пострадать от завистников, комментарии которых могут заронить сомнения и неуверенность. Это застопорит продвижение вперёд.

2. Крупные приобретения

Покупка квартиры, машины или других видов собственности могут вызвать зависть у окружающих, породив домыслы и слухи. В российском менталитете нет привычки радоваться успехам других. Это будет считано как хвастовство, что может повредить репутации человека.

3. Доходы

В обществе не принято задавать вопросы о доходе человека, уровне его заработка и сбережениях, однако нарушение личных границ в этом отношении не редкость. Люди часто бесцеремонно интересуются данной информацией. Здесь нужно либо решительно держать удар и молчать, либо использовать расплывчатые формулировки. Конкретные цифры озвучивать не стоит. Хотя бы во избежание будущих попыток взять у вас в долг.

4. Болезни

Предавая широкой огласке проблемы со здоровьем, вы можете навредить не только себе, но и окружающим. Как? Во-первых, чужие симптомы и результаты анализов никому не интересны. Зачем тратить чьё-то время и энергию попусту? Во-вторых, ваш опыт может послужить плохим примером. Человек вместо похода к специалисту прибегнет к описанной схеме и навредит своему здоровью.

5. Любовь или зарождающиеся отношения

Здесь работает та же схема, что и с целями. Рассказывая о счастливых моментах личной жизни, человек попусту растрачивает энергию. Лучше направить её на возлюбленного.

6. Добрые поступки или благотворительность

Рассказывая о совершённых благодеяниях, человек ищет одобрения, славы и похвалы. Однако это не имеет ничего общего с добром. Благотворительность не подразумевает всеобщую огласку. К тому же это может быть воспринято окружающими как самолюбование.

7. Семейные конфликты

Ссоры случаются в каждой семье. Это нормально и даже полезно. Во время конфликтов высвобождается негативная энергия, происходит избавление. Если вы кому-то в подробностях об этих ссорах рассказываете, то лишь возвращаете какую-то часть этого негатива.

8. Чужие секреты

Секреты других людей, в которые вас посвятили, должны оставаться в тайне. Это негласное правило, которое нельзя нарушать, если вы не хотите, чтобы вам перестали доверять. Сюда же относится распространение сплетен. Обсуждение чужой жизни считается самоутверждением за счёт унижения другого человека, что совершенно не красит вас.