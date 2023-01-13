5 важных решений, которые точно повлияют на судьбу

Каждый год миллионы людей дают себе различные обещания, но лишь единицы действительно их выполняют. Психолог Ксения Аверс рассказала «ФедералПресс», как взять все изменения в жизни под свой контроль.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Решение 1: Новый год станет действительно новым

По статистике только 2 % людей записывают свои планы на год и всего 0,2 % их реализуют, рассказала психолог. Это происходит из-за старых убеждений: «я пробовала, но это слишком сложно», «сейчас не время начать новый бизнес». Не берите старые предубеждения в новый год, и вам будет легче менять свою жизнь.

Решение 2: вместо желания я выбираю цель

Все привыкли на Новый год загадывать желания: хочу похудеть, хочу выучить иностранный язык, хочу заняться бизнесом. Но в желаниях нет ясности, которая поможет им сбыться, она есть только в целях. Поставьте перед собой три цели, советует Аверс, соблюдая следующие правила: они должны быть просты и понятны, у них есть точные временные рамки.

Решение 3: я отказываюсь от старых привычек

Давайте откровенно: цели, которые вы выбрали в прошлом пункте, вы ведь не придумали их только что? Вы наверняка уже думали о них, но не решались действовать. Желание так и оставалось желанием, потому что вы не меняли старые привычки. Не обманывайте себя, а признайте, что ваши прежние поступки и привычки не давали вам двигаться вперед. Любые перемены начинаются с решения о том, какая часть старого «я» должна умереть.

Решение 4: я получаю результаты каждый день

Чтобы привычки стали привычками, нужно работать над ними каждый день, уверена Ксения Аверс. Используйте японскую методику развития дисциплины. Ее еще называют «принцип одной минуты». Не нужно сразу брать на себя большие спортивные нагрузки или изучать английский по 3 часа в день. Выделите на это всего 5 минут. Главное, в одно и то же время.

Решение 5: сегодня я лучше, чем вчера