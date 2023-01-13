Психолог назвала мешающие выйти замуж причины

«Часто главная причина неудачи в нас самих – в наших вредных установках. Например, женщина может хотеть замуж, но при этом в глубине души считать, что ее никто никогда не полюбит и в жены не возьмет или что все мужчины плохие и доверять им нельзя», – говорит эксперт.