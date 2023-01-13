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2 часа назад

Психолог назвала мешающие выйти замуж причины

Катя Кобышева

Прошли те времена, когда замужество было главной целью в жизни любой женщины, а удачный брак становился единственным критерием успеха. И тем не менее семья - это важная сфера жизни.

Психолог назвала мешающие выйти замуж причины
Фото: UnsplashUnsplash

Психолог Екатерина Горькова объяснила, почему у женщин не получается выйти замуж. Ее слова приводит издание "Подмосковье сегодня".

«Часто главная причина неудачи в нас самих – в наших вредных установках. Например, женщина может хотеть замуж, но при этом в глубине души считать, что ее никто никогда не полюбит и в жены не возьмет или что все мужчины плохие и доверять им нельзя», – говорит эксперт.

Не всегда получается избавиться от установок, отравляющих жизнь, в таких случаях стоит обратиться за помощью к специалистам.

Важные качества зрелого человека, по словам Екатерины Горьковой, - умение принимать помощь и идти на компромисс.

Также женщина должна научиться любить себя и заботиться о себе, следить за своим здоровьем и внешним видом.

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Психология,
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