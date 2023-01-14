Помогают ли новогодние списки целей и желаний

«Сменить работу», «похудеть», «читать по книге в неделю», «научиться играть на виолончели», «покорить Эверест» — эти и другие мечты разной степени реалистичности мы щедро загадываем под бой курантов, а иногда даже составляем целый список целей на год. Но новогодние праздники проходят, и спустя несколько недель никто уже даже не вспоминает, что он там планировал.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Почему нам так важно начать год с «The Планом» и как так получается, что мы вытесняем его из головы при первой возможности? Работают ли вообще такие списки с целями на год? «Секрет» спросил у психолога Анны Крючковой и продюсера проектов Эммы Михейкиной.

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Есть много новогодних традиций, связанных с планированием и загадыванием. Кто-то пьёт шампанское с пеплом сожженных пожеланий, кто-то гадает на святки. Многие одним желанием не ограничиваются и составляют целые списки с наполеоновскими планами на наступающий год. Некоторые даже публикуют эти списки в своих блогах, прилюдно раздавая громкие обещания самому себе. Но зачастую исполнять их никто не торопится.

Продюсер проектов и консультант Эмма Михейкина выделяет несколько распространённых стратегий «новогодних желаний».

Желания, загаданные под бой курантов — как реалистичные, так и магические. Михейкина посоветовала не планировать это желание заранее, но отметить, о чём вы спонтанно подумаете в первую очередь в ситуации, когда нужно быстро решить, чего больше всего хочется в следующем году? К какой сфере вашей жизни будет относиться желание? Тут может вмешаться множество факторов, но чаще всего в моменте вы загадаете то, о чём правда больше всего думаете. Это хорошая возможность честно посмотреть на реальные приоритеты.

Письмо самому себе. По словам консультанта, это один из лучших инструментов планирования года. Напишите письмо себе-через-год о том, как вы надеетесь этот год провести, чего достигнуть, что сделать, каким вы видите себя через год. Это не обязательно делать в новогоднюю ночь, можно в конце декабря, а можно и уже в январе. Главное — писать в хорошем настроении и в одиночестве, чтоб никто не отвлекал и не давал советы. Стройте планы, которые вам нравятся. Можно написать письмо на бумаге и запечатать в конверт, который вы вскроете под следующий Новый Год, можно сделать это в электронном виде, например, отправив себе отложенным сообщением. Главное, позаботиться о том, чтобы оно попало к вам через год, но вы не заглядывали в него раньше.

Списки целей на год. Очень коварный инструмент, который может как помочь, так и навсегда отвадить от темы планирования. Работает только в связке с подведением итогов. Если вы писали такой список год назад — нужно посмотреть, что осуществилось, что нет и (обязательно!) по каким причинам. Если предыдущего списка не существует, то просто подвести промежуточный итог по каждой важной для вас сфере жизни, чтобы обозначить текущий статус и общее направление. Что было год назад в этой сфере, что сейчас, куда оно идёт и насколько вам это нравится. Это будет основой, от которой вы сможете отталкиваться в написании нового списка.

По словам психолога Анны Крючковой, планы, цели, намерения, списки задач и желаний — неотъемлемая часть ритуалов подготовки к новому году для многих людей. Но когда вы подбиваете итоги уходящего года, заглядываете ли вы в эти списки? Многие в этот момент, отметила психолог, испытывают разочарование и досаду, поскольку далеко не всё из намеченного становится реальными достижениями. При этом одни клятвенно обещают уж в следующем-то году «не продолбать», а другие решают «ну их, эти списки, всё равно не работают».

Тем не менее сама Крючкова считает практику составления списков целей и загадывания желаний скорее полезной. Но почему мы забываем о своих целях или бросаем их, едва начав?

По словам психолога, в продвижении к цели очень сильно тормозит накопленное разочарование от нереализованных планов. Это становится своего рода привычкой — планировать и не достигать. Тогда мозг справедливо решает: а зачем выделять на это дело ресурсы и суетиться, если все равно в итоге никакого удовлетворения не получим, потому что споткнёмся о разочарование? Это слишком больно. И люди решают, что лучше вообще забыть о своей мечте и тихой сапой «замести под коврик».

Крючкова предложила попробовать простую практику: извлеките свой список целей и желаний на прошлый год и расскажите себе так, как если бы вы болтали об этом со старым другом: почему не получилось воплотить их? Вспомните, чем вы на самом деле занимались весь прошлый год. Скорее всего, вы решали те проблемы и задачи, которые оказались более приоритетными и значимыми.

Психолог отметила два момента, которые стоит учитывать, чтобы мотивировать себя всё-таки когда-нибудь достигнуть поставленных целей. Свойство психики всеми силами оберегать нас от боли (агрессия в свой адрес, ругань, критика, разочарование) и излишних затрат сил. Наш мозг эволюционно нацелен на экономию ресурсов, поэтому любой, даже самый маленький шаг в нужном направлении — это уже ваша внутренняя победа. Если вы научитесь замечать и уважать даже небольшие свои усилия и победы, а не воспринимать их как нечто само собой разумеющееся, вы получите ресурсы для дальнейших побед. Чем регулярнее будет вознаграждение за правильные действия, тем быстрее они войдут в привычку.

Один из самых важных и очень ограниченных наших ресурсов — это внимание. В нашей психике постоянно происходит масса параллельных процессов, большую часть из которых мы не осознаём. Всё это требует огромных энергозатрат. Но если регулярно обращать внимание на те аспекты и сферы своей жизни, в которых хотите добиться изменений, и положительно подкреплять свои успехи, мозг сам начнёт помогать вам.

До тех пор пока ваше желание — одно из кучи других, очередь до него может и не дойти. Но когда оно становится ведущим, мозг с большей готовностью перенаправляет на него нужные ресурсы организма. Вы начинаете замечать подходящие возможности, находить разные способы решения возникающих сложностей, с большей лёгкостью удерживать фокус внимания на желаемом.

То есть сначала вы прилагаете усилия, чтобы осознать вашу задачу как действительно важную (и пошаговое планирование — это один из инструментов). Создаёте образ желаемого, меняете поведение, делаете первые шаги. А дальше, когда ваш мозг достаточно увлечён и захвачен этой задачей, вы уже получаете поддержку в виде большего доступа к вашим внутренним ресурсам.

Эмма Михейкина посоветовала подходить к составлению списков целей на год с умом, а не абы как.

Вот общие принципы, на которые можно опираться.

Осознавайте, что список желаний и список целей — не одно и то же. Но выписать все «хотелки» и потом на их основе продумывать список целей — вполне работающий план. Заодно посмотрите, в какой сфере у вас самый большой дефицит и насколько список того, что вы хотите, отражается в тех целях, которые вы считаете важными.

Следите, не противоречат ли ваши желания друг другу или тому, что в вашей жизни уже есть и вас устраивает. Подумайте, каким человеком вам нужно быть, что изменить в себе и своих привычках, чтобы осуществить написанные цели. Вы точно этого хотите и готовы приложить к этому силы?

Прикиньте, какие проблемы и сложности принесёт в вашу жизнь исполнение написанных целей? Вы к ним готовы? Если не подумать об этом заранее, этот пункт будет вас подсознательно тормозить. Если вы намечаете цели во время праздничного безделья, задайте себе вопрос, как шаги к ним будут встраиваться в повседневную жизнь. Есть ли у вас время или его сначала нужно освободить?

Дробите большие цели на маленькие, продумывайте этапы, распределите достижения по всему году, чтобы не пытаться успеть всё к следующему декабрьскому дедлайну. Что должно быть сделано к лету? Где нам нужно оказаться к осени? Помещается ли эта задача в год? Или она слишком маленькая для года, и вы достигнете этой цели уже зимой?

В конечном итоге консультант порекомендовала совместить два формата: загадывание желаний и планирование целей. Не надо ко всему подходить слишком серьёзно, как к рабочему проекту, — сначала дайте себе место и пространство, чтобы просто помечтать. Так можно нащупать то, что вызывает у вас наибольший азарт и мотивирует на немедленные действия, откалибровать внутренний компас. А уже после этого можно приступать к более рациональному планированию.