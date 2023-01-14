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35 минут назад

Чем полезен брак для здоровья

Ferra.ru

Авторы нового исследования рассказали, как партнёры по браку влияют на здоровье друг друга.

Чем полезен брак для здоровья
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Отмечается, что брак даёт больше возможностей для социальной активности и уменьшает чувство одиночества. Это всё может сильно влиять на здоровье — от снижения риска гипертонии и сердечных заболеваний до снижения риска смерти или самоубийства.

Исследования показывают, что женатые мужчины и замужние женщины живут в среднем на два года дольше, чем одиночки. Люди в браке лучше едят и менее склонны к чрезмерному курению и алкоголю. Эти здоровые модели поведения помогают объяснить, почему женатые, как правило, живут дольше.

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