Чем полезен брак для здоровья

Отмечается, что брак даёт больше возможностей для социальной активности и уменьшает чувство одиночества. Это всё может сильно влиять на здоровье — от снижения риска гипертонии и сердечных заболеваний до снижения риска смерти или самоубийства.

Исследования показывают, что женатые мужчины и замужние женщины живут в среднем на два года дольше, чем одиночки. Люди в браке лучше едят и менее склонны к чрезмерному курению и алкоголю. Эти здоровые модели поведения помогают объяснить, почему женатые, как правило, живут дольше.