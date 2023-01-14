Как пережить стресс людям с высоким риском депрессии

Ученые из Мичиганского университета выяснили, что социальная поддержка людей с высоким генетическим риском развития депрессии может снизить их баллы по шкале депрессии до средних. Исследование опубликовано в American Journal of Psychiatry.
Авторы исследования проанализировали генетические варианты почти 1500 человек. 1011 участников были стажерами, недавно прошедшими обучение в больницах. Еще 435 человек недавно овдовели. Большинство участников были женщинами.
У стажеров, как показали авторы в предыдущей работе, количество депрессивных симптомов увеличилось на 126% в течение первого года обучения, которое сопровождалось долгим и ненормированным рабочим днем и разлукой с семьей и друзьями. У овдовевших лиц депрессивные симптомы увеличились на 34%. Симптомы депрессии смягчались, когда участники получали социальную поддержку во время стресса.
Ученые обнаружили, что лица с высокими баллами генетического ри ска имели наиболее тяжелые симптомы депрессии. Тем не менее, люди с таким же высоким уровнем генетического риска, которые получили социальную поддержку, имели гораздо более низкие баллы по шкале депрессии. Фактически, они были ниже, чем даже у их сверстников с низким генетическим риском.