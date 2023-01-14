Как быть самим собой в любой ситуации: 3 совета

Вроде бы это так просто… На деле — сложно, но преодолимо.
Что значит быть самим собой? Речь о том, чтобы просто оставаться именно той личностью, которой ты и являешься. Но на деле всё совсем не просто… Почему нам трудно быть собой и так хочется что-то из себя строить?
"Причина банальна – страх осуждения, который переходит в развитие сильной зависимости от окружающего мнения. Как перестать постоянно ждать одобрения других людей и в любой ситуации оставаться собой?" – отмечает Екатерина Виснап, психолог, гештальт-терапевт.
Быть самим собой – это чувствовать свои личные переживания и руководствоваться своими убеждениями, желаниями и интересами при принятии решений. Быть собой – это чувствовать гармонию и внутренний баланс, оставаться естественным. Увы, людям свойственно прятать своё настоящее «Я» за социальными масками. Почему?
Непройденная сепарация – это когда сложно понять, сам ты этого хочешь или, на самом деле, так хотят родители (чаще мама). Иногда кажется, что это однозначно аутентичные решения конкретной личности, ведь человек во всём действует наперекор родным. Однако это как раз один из показателей незрелости и желания что-то доказать семье. В этом случае человек несвободен и тоже является несамостоятельным.
Это состояние, когда человек действительно не знает, что он чувствует. Обычно характерно для людей, которым в детстве часто говорили: «Надень шапку, ведь тебе холодно». Получается, родители объясняли ребёнку его чувства. Следствие – он не научился их распознавать. Но ведь это очень важно.
Для чего это нужно – знать свои чувства? Они связаны с истинными желаниями и потребностями,. Только чётко их осознавая, можно ориентироваться в том, что «моё» или «не моё».
Бывает, что человек руководствуется принципами, которые ему навязывают. Те же родители или учителя в школе. Эти принципы мешают осуществлять собственные желания. Быть собой в этой ситуации не получается.
Это тоже идёт из детства. Связано с моментами, когда ребёнка критиковали за то или иное поведение. Опять же, родители или/и учителя.
Ещё одной причиной является отсутствие эмоциональной и физической связи с родителями. Это заставляет постоянно играть чужую роль, быть тем, кем человек не является.
Что поможет проложить тропинку к себе настоящему и позволит не бояться проявлять себя именно так? Разберём несколько возможных инструментов.
Главное – познакомиться с собой. Какой вы на самом деле? Изучайте, задавайте себе наводящие вопросы:
Никому не понравится, если его будут постоянно критиковать. Однако самого себя, свою внешность и поступки человек критикует постоянно. Отслеживайте этот внутренний голос и не давайте ему брать верх. Вместо этого хвалите себя даже за мелочь.
Если самостоятельно не удаётся нащупать почву под ногами, лучше обратиться к психологу или психотерапевту. Специалист поможет проработать детские травмы и вернуть себе самого себя.