Нейробиологи нашли неочевидные плюсы плохого настроения

Ученые из Университета Аризоны выяснили, что люди в плохом настроении более внимательны, в частности быстрее замечают ошибки, слушая рассказ. Исследование опубликовал журнал Frontiers in Communication.
Исследователи показывали женщинам отрывки из грустного фильма "Выбор Софи" или комедии "Друзья". Фрагменты комедии никак не влияли на испытуемых, а грустные эпизоды смогли ухудшить настроение участниц эксперимента.
Далее участники прослушали серию эмоционально нейтральных аудиозаписей. Каждая представляла собой четыре предложения, одно из которых содержало логическую ошибку. Так, в рассказы о вождении в ночное время и о наблюдении за звездами включили предложение "С включенным светом вы будете меньше видеть". В первом случае это утверждение было логической ошибкой, а во втором соответствовало описанной ситуации.
Ученые проанализировали активность мозговых волн участниц и обнаружили, что в плохом настроении они выявляли ошибки успешнее. Испытуемые были осторожнее и внимательнее, чем в хорошем расположении духа.
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