Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+3° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
1 час назад

Нейробиологи обнаружили неочевидные плюсы плохого настроения

Мира Маркина

Ученые из Университета Аризоны выяснили, что люди в плохом настроении более внимательны, в частности быстрее замечают ошибки, слушая рассказ. Исследование опубликовал журнал Frontiers in Communication.

Нейробиологи нашли неочевидные плюсы плохого настроения
Фото: PxherePxhere

Исследователи показывали женщинам отрывки из грустного фильма "Выбор Софи" или комедии "Друзья". Фрагменты комедии никак не влияли на испытуемых, а грустные эпизоды смогли ухудшить настроение участниц эксперимента.

Далее участники прослушали серию эмоционально нейтральных аудиозаписей. Каждая представляла собой четыре предложения, одно из которых содержало логическую ошибку. Так, в рассказы о вождении в ночное время и о наблюдении за звездами включили предложение "С включенным светом вы будете меньше видеть". В первом случае это утверждение было логической ошибкой, а во втором соответствовало описанной ситуации.

Почему перепады настроения должны сильно насторожить вас

Ученые проанализировали активность мозговых волн участниц и обнаружили, что в плохом настроении они выявляли ошибки успешнее. Испытуемые были осторожнее и внимательнее, чем в хорошем расположении духа.

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему алкоголь на самом деле не поднимает настроение.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители