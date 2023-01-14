Нейробиологи нашли неочевидные плюсы плохого настроения

Ученые из Университета Аризоны выяснили, что люди в плохом настроении более внимательны, в частности быстрее замечают ошибки, слушая рассказ. Исследование опубликовал журнал Frontiers in Communication.

Фото: Pxhere Pxhere

Исследователи показывали женщинам отрывки из грустного фильма "Выбор Софи" или комедии "Друзья". Фрагменты комедии никак не влияли на испытуемых, а грустные эпизоды смогли ухудшить настроение участниц эксперимента.

Далее участники прослушали серию эмоционально нейтральных аудиозаписей. Каждая представляла собой четыре предложения, одно из которых содержало логическую ошибку. Так, в рассказы о вождении в ночное время и о наблюдении за звездами включили предложение "С включенным светом вы будете меньше видеть". В первом случае это утверждение было логической ошибкой, а во втором соответствовало описанной ситуации.

Ученые проанализировали активность мозговых волн участниц и обнаружили, что в плохом настроении они выявляли ошибки успешнее. Испытуемые были осторожнее и внимательнее, чем в хорошем расположении духа.