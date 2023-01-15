Психологи объяснили, из-за чего разводятся пары со стажем

Внезапный развод Ярослава Бойко вызвал у публики живейший интерес. Звезда сериалов решил покончить с семейной жизнью, недотянув двух лет до серебряной свадьбы.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Любопытно, что семейная лодка актёра в своё время удержалось на плаву, даже когда стало известно, что Евгения Добровольская родила от него сына. Что же могло стать причиной развода сейчас, спустя столько лет совместной жизни, когда, казалось бы, супруги уже прекрасно узнали друг друга, научились прощать, понимать и стали практически единым целым? Из-за чего вообще разводятся супруги со стажем?

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Любовь нечаянно нагрянет

Одна из серьёзных угроз для многолетних браков – кризис среднего возраста. Переоценка ценностей, неизбежная в это время, распространяется и на семью.

Муж или жена представляются «давно прочитанной книгой». Жизнь кажется слишком привычной, предсказуемой, а главное – прожитой совсем не так, как хотелось когда-то. Многие начинают думать, что в своё время совершили ошибку при выборе спутника жизни. Женщины принимаются завидовать подругам, у которых более удачливые мужья, мужчинам хочется ещё раз начать всё сначала.

В результате и те и другие всё чаще посматривают налево. И нередко лёгкая интрижка перерастает в серьёзное чувство. Бороться с ним особых причин не находится – дети выросли, самое время заняться обустройством собственной жизни.Мой приятель ушёл из семьи в 45 лет. Как-то подвозил на машине 25-летнюю девушку. На прощание взял телефон, позвонил, предложил встретиться. Вскоре понял, что влюбился по уши…

«Был бы сын маленький, я бы, наверное, ничего такого себе не позволил, – оправдывался он. А так… У Серёги теперь своя жизнь. Почему бы мне собственной не заняться? Сил-то ещё – ого-го!»

Через год новая жена родила ему дочь. Он ходил совершенно шальной от счастья и говорил, что нашёл рецепт своей молодости.

Опустевшее гнездо

Многие семьи не выдерживают испытания повзрослевшими детьми. Пока ребёнок в семье, все родительские мысли только о нём – сначала пелёнки и бессонные ночи, потом заботы, в какую школу отдать, во что одеть, как проверить уроки, где взять деньги на репетиторов и учёбу. Эти повседневные хлопоты поглощают супругов целиком и полностью, и времени друг на друга у них остаётся не так много. Но вот в один прекрасный день чадо становится взрослым и вылетает из родительского гнезда.

Тут-то и начинаются проблемы – супруги вдруг обнаруживают, что разговаривать им не о чем, а единственным связующим звеном между ними долгое время был ребёнок. Выясняется, что у супругов не осталось общих интересов и они давным-давно стали друг для друга посторонними людьми.

«Когда-то взгляды совпадали, было много общего, что нас сближало, – пишет в сети одна из таких бывших жён. – А со временем всё поменялось вплоть до наоборот. Можно было, конечно, терпеть друг друга из страха что-то менять, но зачем? Мы решили расстаться. И я ни разу за эти два года не пожалела о нашем решении».

Лопнувшая струна

Не секрет, что порой супруги по сути просто терпят друг друга, живя вместе ради детей или из-за страха перед разводом. Но дети вырастают, и необходимость жертвовать собой отпадает.

Моя знакомая развелась с мужем в 50 лет. Он и раньше был любителем выпить, а тут, лишившись работы, и вовсе сорвался с катушек. Решив, что больше не обязана строить из себя мать Терезу, она подала на развод.

Мама моей бывшей одноклассницы объявила мужу о разводе на следующий день после свадьбы их дочери.

«Всю жизнь я его волокла на себе, чтобы у дочери была настоящая семья. Теперь я свободна», – объяснила она своё решение.

После развода она очень быстро превратилась из затюканной жизнью, вечно угрюмой тётки в обаятельную даму постбальзаковского возраста.

«Девчонки, хоть немного нормальной жизнью поживу!» – делилась она с подружками.

«Часто женщина живёт по принципу «стерпится – слюбится», – объясняет сексолог Сергей Артифексов. – Она старается не обращать внимания на какие-то недостатки мужа, надеясь, что со временем сумеет его переделать. А потом понимает, что он не изменится, а если и изменится, то только в худшую сторону. И она думает: «А на фига козе баян?». Тем более, что сейчас многие женщины самостоятельны в материальном плане. Они могут сами о себе позаботиться, и с утверждением «мне незачем всё это терпеть!» согласны большинство из них».

«Наступает переоценка… Раз дети выросли, зачем и дальше терпеть рядом с собой это убожище? Женщина начала себя уважать и, оказывается, есть кто-то, кому она ещё может быть интересна…» – откровенничает одна из участниц интернет-форума.

Подобная переоценка происходит и у мужчин.

«Когда из тебя всю жизнь делают тряпку, используют… Сначала ты заложник детей, потом живёшь вроде по привычке, а потом бац! – щелчок: ради чего?» – делится интернет-пользователь Сергей.

Как утверждают специалисты, если в возрасте до 35 лет инициаторами развода чаще становятся женщины, то ближе к 50 и после такая идея в большинстве случаев принадлежит мужчинам.

«Мужчина после 50 не скрывает того, что ему хочется пожить другой жизнью, – объясняет Сергей Артифексов. – Придумали для этого даже термин «состояние очевидности близкого конца».

Мужчины после 50 понимают, что жить осталось не так уж и много. Женщин этот кошмар ещё раньше – в 30 лет начинает беспокоить. Человек понимает, что не стоит, как писал Шопенгауэр, размениваться на мелочи. Нельзя встречаться с теми, кто тебе неприятен, поэтому часто рушатся многие дружеские отношения. Мужчина, как герой в «Осеннем марафоне», понимает, что нечего тратить жизнь на всяких уродов, размениваться на ерунду. Он начинает заниматься тем, что ему интересно. И отношения с женщинами выстраиваются соответствующие».

Он уже может себе позволить строить отношения именно с той женщиной, которая его интересует. По молодости он ещё опасается этого – всё-таки существуют связи, которые страшно рвать.

«Мужчина после 50 уже ничего в этом плане не боится. Он становится свободным и смелым. Иногда даже чрезмерно», – объясняет психолог.

В вихре этой свободы и рушатся многолетние семейные узы.

Как уберечься

Чтобы после серебряной свадьбы не остаться у разбитого корыта, нужно постоянно трудиться над собственными отношениями.

«Выживают пары, которые изначально были друг другу интересны, – уверен Сергей Артифексов. – В любви очень важно, насколько ты можешь позволить другому внедриться в своё «я» и поменять его. Долгосрочные отношения могут существовать и существуют в том случае, если партнёр в течение жизни меняется, превращается из одного человека в другого».

Кроме того, нужно на протяжении всей совместной жизни поддерживать любовь и воспринимать свою половину не только как родственника и родителя ребёнка, но и как представителя противоположного пола. Муж и жена обязательно должны находить время друг для друга, не забывать признаваться в нежных чувствах.

«Лет в 40 к жажде общения прибавляется необходимость психологического комфорта, – объясняет специалист. – А после 50 на первый план выходит уже психологическая близость».

…Если же вы давно не получаете этого от своего избранника, да и сами устали напрягаться ради него, возможно, вам стоит последовать примеру Арнольда Шварценеггера. Ведь у вас ещё есть время начать новую жизнь…