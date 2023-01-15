5 признаков, что вам пора перестать зависеть от других

Нам хочется, чтобы нас любили и уважали наши таланты. Однако нельзя постоянно идти на поводу у этого желания, ведь так мы попадаем в зависимость от чужого мнения и перестаем заботиться о себе.

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Ниже 5 признаков созависимости, которые в своей книге «Быть жертвой больше невыгодно» приводит экзистенциальный психолог Вероника Хлебова.

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Вы часто обижаетесь

Обижаясь на другого человека, вы возлагаете на него свои надежды, ждете определенного отношения к себе. Обида означает, что в этот момент вы привязаны к желательному для вас поступку от кого-то, вам кажется, что без него не обойтись. Если посмотреть на это чувство как на симптом, не оценивая себя, то можно заметить обстоятельства, в которых вы еще не окрепли.

Вас считают капризным/ой

Чаще всего, когда вы предъявляете что-то с претензией, то встречаетесь с жестким отпором. Создается ощущение, что о вас никто не хочет заботиться, уважать, признавать, восхищаться. И вот вы снова обижаетесь и недоумеваете: «Как же так? Я же точно знаю, что мне должны». Так капризничает, протестует ваш внутренний ребенок.

Есть две причины такого состояния: пережитый в детстве дефицит тепла, за который реальный родитель не взял ответственность, и, напротив, неумеренная опека, когда родитель не верил в то, что ребенок способен нести свою ответственность сам, и брал ее на себя.

Вас выводит из себя каждая мелочь

Это чувство возникает, когда кто-то нарушает ваши границы, делает нечто такое, на что вы не давали своего согласия. Если перестать ругать себя за злость, то можно пойти дальше. Ответив на вопрос: «Что же меня злит?», вы сможете сформулировать, что защищаете. Например, вы хотите, чтобы вас не спасали, а спрашивали, нужна ли вам помощь. Вы можете проговорить: «Пожалуйста, не нужно мне давать советы, если я не прошу о них. Я обязательно обращусь к тебе, если мне нужна будет помощь». Признав свою злость, вы поймете, чего вам не хватало.

Чувство вины — ваше базовое ощущение

Прежде всего речь идет о вине, которая возникает на эмоциональном уровне отношений. Если вы чувствуете вину перед кем-то, возможно, вы берете на себя чужую ответственность. Когда начинаете обвинять кого-то, скорее всего, вы перекладываете ее на другого человека. Ощущение своей вины и негодование по поводу чужой — это серьезный повод поразмышлять о том, кто и за что отвечает.

Вы не умеете определять свои чувства