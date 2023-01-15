К чему приведёт разглядывание стройняшек

Женщина с низкой самооценкой относится с нелюбовью к собственному телу, с завистью смотря на своих стройных подруг. Всё это способно дополнительно пошатнуть уверенность в себе, выяснили учёные из Бристольского университета. Они провели эксперимент и установили, что женщины с высокой неудовлетворённостью своим телом чаще и дольше направляли свой взгляд на изображения худых девушек.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

В экспериментах отслеживали движения глаз женщин. Психологи оценили результаты 34 исследований, в которых участвовали почти 3000 дам.

Авторы исследований отметили, что неудовлетворенность своим телом может быть мощным фактором риска для развития многих расстройств пищевого поведения: нервная анорексия, нервная булимия и компульсивное переедание. Тратя больше времени на восхищение более стройными соперницами, женщины могут даже чувствовать себя хуже.

По словам исследователей, эксперимент поможет найти способы лечения расстройств. Например, можно использовать компьютерную тренировку внимания, чтобы научить женщин перестать сравнивать себя с худыми. И время, которое они тратили на рассматривание «худышек», можно потратить для профилактики и лечения расстройств пищевого поведения.