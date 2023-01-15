Психолог объяснил, почему нельзя рассказывать о своих планах

Среднестатистический человек за всю жизнь строит множество планов — и долгоиграющих, и кратковременных, и скромных, и самых дерзких. Какие-то выполняются, а какие-то нет, причём это напрямую зависит от того, поделились ими заранее или сохранили в секрете. Об этом рассказал психолог Денис Долгов. По его словам, вся проблема в мозге.

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Когда делишься своими планами, они могут выполниться с меньшей вероятностью. Дело не в сглазе или злобных планах извечных соперников — проблема в настрое самого мозга.

Обычно при планировании человек строит схему и порядок действий, но для их выполнения ему нужен настрой и мотивация от мозга. Но мозг не умеет разделять воспоминания о чём-то свершившемся и наши мысли. Например, если мы смотрим грустный фильм, то нам тоже становится грустно, хотя сами мы имеем мало отношения к драме на экране.

Поэтому если говорить «вот сейчас нужно сделать вот это и то, а потом как заживём», то велика вероятность, что мозг считает это как нечто свершившееся и всё, мотивация опустится на ноль. Подсознательно мозг будет распределять ресурсы по другим проектам, игнорируя самую главную цель — она же «сбылась».