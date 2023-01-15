Крепкие связи с семьей способствуют психическому благополучию

Ученые из Университета Кента выяснили, что крепкие социальные связи могут улучшить физическое здоровье и психологические благополучие. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

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Психиатры проанализировали данные более чем 13 тыс. человек из 122 стран, собранные во время карантина. С помощью опросов ученые оценили социальные связи людей с их семьями и друзьями. Ученые выяснили, что люди, у которых были крепкие семейные узы, чаще мыли руки, соблюдали социальную дистанцию и носили защитные маски во время пандемии.

Исследование также показало, что наличие прочных связей как с близкими людьми, так и с расширенными группами (например, правительством) было связано с лучшим психическим здоровьем и благополучием. Из всех опрошенных крепкие связи с семьей имели лишь 27% людей.