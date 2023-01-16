Что такое токсичный позитив и как он вредит здоровью

Если вы станете думать только о хорошем и игнорировать всё плохое, то это может плохо сказаться на вашей психике. Такое мышление только ухудшит ситуацию.

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Токсичный позитив связан с убеждением о том, что человек, несмотря на эмоциональную боль или тяжёлую ситуацию, всё равно должен мыслить оптимистично. В результате эмоции, которые не являются «хорошими», человек будет отрицать, подавлять, обесценивать. Это может проявляться при помощи фраз «Могло быть и хуже», Good vibes only и пр.

Научные исследования показывают, что из-за подавления чувств может усилиться стресс, беспокойство, симптомы депрессии в долгосрочной перспективе. Лучше всего не разделять эмоции на «плохие» и «хорошие», а признать, что ощущать злость, разочарование или грусть - это вполне нормально. К тому же все эмоции будут с вами не вечно, а через некоторое время сменятся на другие.