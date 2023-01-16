Психолог рассказала, как научиться быть счастливым

Счастье не обрести за счет одних лишь внешних факторов, изменения должны происходить внутри. Об этом рассказала психолог и тренер личностного роста Карина Мироненко.
Эксперт советует каждый день начинать с улыбки. По ее словам, любой здоровый человек может сам влиять на свое настроение.
— Паника, агрессия, растерянность делает людей управляемыми и несчастными. Важно не допускать в сознание эти эмоции, концентрироваться на хорошем и полезном, осознавать свою самодостаточность, — пояснила она в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Эксперт отметила, что счастье невозможно найти во внешних источниках, ощущение должно идти изнутри. Нужно научиться получать радость от простых повседневных вещей, видеть во всем хорошее.