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3 часа назад

Психолог рассказала, как научиться быть счастливым

Вечерняя Москва

Счастье не обрести за счет одних лишь внешних факторов, изменения должны происходить внутри. Об этом рассказала психолог и тренер личностного роста Карина Мироненко.

Психолог рассказала, как научиться быть счастливым
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт советует каждый день начинать с улыбки. По ее словам, любой здоровый человек может сам влиять на свое настроение.

— Паника, агрессия, растерянность делает людей управляемыми и несчастными. Важно не допускать в сознание эти эмоции, концентрироваться на хорошем и полезном, осознавать свою самодостаточность, — пояснила она в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметила, что счастье невозможно найти во внешних источниках, ощущение должно идти изнутри. Нужно научиться получать радость от простых повседневных вещей, видеть во всем хорошее.

Психология,
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