За прошедший год россияне стали в семь раз чаще обращаться к психологам. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на данные исследования страхового Дома ВСК.
Пик обращений за психологической помощью в 2022 году пришелся на сентябрь-ноябрь. Чаще всего к помощи психологов прибегают женщины от 25 до 40 лет – на них приходится 82%.
Эксперты разбивают все обращения на четыре большие группы: эмоциональные вопросы, личные или семейные кризисы, проблемы с карьерой и психосоматические проявления.
По словам специалистов, в случае психологической проблемы не стоит полагаться на поддержку друзей или веселье. Эти способы не решат проблему в долгосрочной перспективе. Гораздо эффективнее обратиться за квалифицированной помощью.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что психолог раскрыла главные причины внезапных проблем в постели.