За прошедший год россияне стали в семь раз чаще обращаться к психологам. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на данные исследования страхового Дома ВСК.

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Пик обращений за психологической помощью в 2022 году пришелся на сентябрь-ноябрь. Чаще всего к помощи психологов прибегают женщины от 25 до 40 лет – на них приходится 82%.

Эксперты разбивают все обращения на четыре большие группы: эмоциональные вопросы, личные или семейные кризисы, проблемы с карьерой и психосоматические проявления.

По словам специалистов, в случае психологической проблемы не стоит полагаться на поддержку друзей или веселье. Эти способы не решат проблему в долгосрочной перспективе. Гораздо эффективнее обратиться за квалифицированной помощью.