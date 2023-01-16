Когнитивные искажения: как они помогают выживать

Все мы реагируем на окружающий мир по-разному. При этом есть вещи, которые большинство людей воспринимают искаженно, в силу своих субъективных представлений, а также сложившихся в процессе жизни стереотипов и других факторов. Это называется когнитивными искажениями. Какие же из них самые распространенные?

Фото: Русская семерка Русская семерка

Искажения, которые помогают справиться с переизбытком информации

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Бастер Бенсон в своей статье «Cogntive bias cheet sheet» пишет, что, поскольку окружающий мир несет для нас слишком много информации, наш мозг, приспосабливаясь к такой ситуации, отбирает только те сведения, которые могут нам когда-нибудь пригодиться.

Например, нам проще запомнить то, что уже приходилось запоминать ранее, либо то, что нам раньше часто встречалось. При этом различные странные, смешные, внешне привлекательные вещи цепляют наше внимание больше, чем какие-то привычные и обычные. Нашему мозгу свойственно преувеличивать их важность по сравнению с рядовой информацией. Мы склонны сопоставлять новое со старым, а не оценивать его само по себе. Например, если мы купили новый холодильник, то непременно будем следить, лучше он работает или хуже предыдущего.

Нас интересует то, что отвечает нашим убеждениям, но мы склонны «не замечать» того, что им противоречит. Так, если мы уверены, что какой-то человек очень хороший, мы можем в упор не видеть его негативных черт. Но все будет наоборот, если мы относимся к человеку плохо.

Мы скорее заметим изъяны в других, чем в себе. Нам часто кажется, что другие люди неправильно воспринимают реальность. Тогда как и мы сами воспринимаем ее искаженно.

Искажения, помогающие справиться с проблемой понимания мира

Чтобы выжить в этом мире, нам необходимо делать выводы о законах его существования. Однако нам доступна лишь малая часть информации о нем. Поэтому мы склонны заполнять пробелы в картине мира, используя уже имеющиеся сведения и наши домыслы. Например, мы будем искать закономерности между разрозненными фактами. Скажем, мы вспоминаем подробности, которых не было, считаем, что те или иные события неслучайны, верим в везение-невезение и прочее.

Мы можем также заполнять информационные лакуны с помощью ранее сформировавшихся стереотипов, обобщений и опыта. Мы чаще принимаем то, что нам знакомо или симпатично. Нам могут нравиться мысли, высказанные нашим другом, но мы можем встретить в штыки идеи человека, которого мы мало знаем.

Наше подсознание имеет тенденцию ошибочно определять вероятность каких-либо событий при отсутствии точной информации о них. Поэтому мы верим в разные магические числа, уверены, что не разобьемся на самолете сразу после крушения другого самолета, и т.д. и т.п. Мы полагаем, что догадываемся, о чем думают другие люди. Таким образом мы пытаемся смоделировать мышление другого человека. Скажем, если мы много думаем о нем, то уверены, что и он думает о нас.

Мы стремимся проецировать наш текущий образ мыслей в прошлое и будущее. Однако мы не в состоянии правильно установить, насколько быстро или медленно события разворачиваются во времени. Поэтому многие из нас склонны искажать оценку последствий тех или иных событий, приукрашивать прошлое или преувеличивать его влияние на будущее.

Искажения, которые помогают нам быстро реагировать

Нам довольно часто приходится принимать различные решения, иногда в сжатые сроки. Однако нам не всегда хватает информации, чтобы сделать правильный выбор. А чтобы действовать, мы должны быть уверены в себе, в правильности своих мыслей и поступков. Хотя нередко эта уверенность на деле является всего лишь самоуверенностью, она дает нам импульс к действию.

Мы предпочитаем фокусироваться на быстрых результатах, а не достижении того, что требует времени: лучше синица в руках, чем журавль в небесах.

Мы скорее будем отождествлять себя с конкретными людьми, а не с анонимами или группами людей. Мы предпочтем учиться на опыте знакомого Васи или Пети, чем каких-то абстрактных индивидов.

Мы стремимся довести дело до конца, если уже потратили на него время и усилия. Так, даже если есть масса причин все бросить, мы будем искать повод, чтобы завершить начатое.

Мы желаем сохранять статус-кво. И при выборе останавливаемся на наиболее знакомом из двух зол или наименее рискованном варианте, хотя он может оказаться и неверным. Человек вообще предпочитает простые и однозначные решения сложным и неопределенным, даже если более трудный в нашем представлении путь в конечном итоге сэкономит нам время и силы. Так, человек, который не привык пользоваться интернет-магазинами, скорее, будет искать нужный товар в обычном магазине или на рынке.

Искажения, которые помогают запомнить нужную информацию

Нам приходится манипулировать информацией, чтобы можно было ее запомнить. Ведь проще запомнить обобщения либо какие-то ключевые моменты, чем конкретные нюансы. Нам свойственно также редактировать свои воспоминания, добавляя детали, которых в действительности не было, и отбрасывая подробности, которые кажутся нам несущественными. Мы можем игнорировать частности, чтобы построить и закрепить общие положения. Однако это иногда приводит к весьма негативным последствиям. Мы склонны редуцировать события до отдельных основных элементов, которые обычно только и запоминаем. Как правило, мозг сохраняет ту информацию, которая казалась важной на определенный момент. Однако впоследствии ценность этих сведений может нивелироваться.