Психиатр назвала основные причины резкой смены настроения

Основные причины, по которым у человека может резко меняться настроение, а также способы борьбы с этим психическим расстройством «Мосленте» назвала психиатр реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз» Людмила Нугаманова.

Фото: Мослента Мослента

«Настроение отличается от эмоций, чувств и аффектов, поэтому для начала необходимо разобраться в том, что это такое. Настроение — это продолжительное и устойчивое эмоциональное состояние психики, обладающее умеренной интенсивностью», — пояснила врач.

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По словам специалиста, настроение может меняться от каких-то внешних факторов, перемены погодных условий, новостей и других подобных вещей. Но в норме внутренний гомеостаз психических и биохимических процессов человека может сам выравнивать фон настроения, несмотря на внешние обстоятельства. Даже когда происходят какие-то форсмажорные ситуации, острые неприятности и проблемы, то нейропластичность, гибкость нервной системы в норме может выравнивать фон настроения, чтобы решить эти проблемы и задачи.

Но в случае, когда у человека происходит резкие перемены настроения в сторону ухудшения или в сторону всплесков и эйфории, это уже выходит за пределы нормативности, продолжила Нугаманова.

Резкие перемены настроения возникают при ряде заболеваний или состояний. Например, эйфорияя или повышение фона настроения возникают при маниакальном состоянии, а также при употреблении наркотических и токсических веществ, рассказала эксперт.

Если же речь идет о колебании в сторону депрессивного, подавленного состояния, то это может быть связано с гормональными колебаниями, расстройством личности пограничной структуры, эмоционально устойчивым расстройством пограничного типа, тревожным расстройством, депрессивным расстройством, обсессивно-компульсивным расстройством..