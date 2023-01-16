Что делать, если пропало чувство радости: лайфхаки психолога

В современных условиях без стресса жить невозможно. Если не бороться с напряжением и тревогой в какой-то момент можно ощутить, что чувство радости посещает все меньше. Хуже всего приходится депрессивным по натуре людям, для них внешние проблемы оказываются настоящим испытанием на устойчивость психики. В такой ситуации научиться находить способы поднятия настроения — спасение. Мы посоветовались с экспертами и выяснили, как бороться с упадническим настроением и какие факторы влияют на наше негативное мышление.

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Больше движения

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Несколько часов сна в сутки, отсутствие активности и неправильное питание — все это рано или поздно заставляет нас терять силы. Помимо того, что такой образ жизни сказывается на нашей внешности, мы еще и самостоятельно бьем по психике, а подобные нарушения не могут радовать адекватного человека. Любая активность, которая приносит вам удовольствие, особенно психологи отмечают танцы, способна поднять уровень эндорфинов. Начинает просыпаться аппетит к жизни и в целом вы начинаете чувствовать себя лучше от того, что выглядите хорошо и боретесь с пассивностью.

Покоряем новые вершины

Часто потеря интереса к жизни может быть следствием профессионального выгорания. Вы довольно долго работаете на одном месте, все знаете и понимаете, кажется, перед вами больше нет задач, решение которых требует эмоциональных и умственных затрат. В таком состоянии очень легко заскучать, а скука, как мы уже говорили, прямой путь к апатии и иногда — тревоге. Как уж тут радость. Попробуйте найти себе хобби, которое будет подстегивать вас к большей активности, либо подумайте о смене работы, если вы чувствуете, что текущие рабочие обстоятельства серьезно напрягают вашу психику.

Не подавляйте эмоции