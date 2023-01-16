Как всегда достигать своих целей: советы психолога

Настало время разобраться с тем, что тормозит развитие.

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Поставить цель – ещё не означает достигнуть её. Многие проекты так и остаются заархивированными в головном мозге, не получив материального воплощения. Виной тому – внутренние барьеры, которые не дают двигаться в направлении задуманного.

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"Есть хорошая новость – научиться управлять сознанием и снимать блокировки можно. Но прежде чем приступать к борьбе с проблемами, стоит научиться их находить. Есть много причин отсутствия мотивации к реализации задуманного. Часть установок родом из детства.

Разобравшись с некоторыми, получится сделать первые шаги и гордо поставить галочку рядом с графой «реализованные планы»", – объясняет Елена Фильбегер, психолог, коуч ICF, эксперт по самоценности.

Зачастую нереализованные планы – результат негативных установок. Они глубоко живут в нашем сознании и мешают двигаться вперёд. Негативные убеждения о себе могут приводить к потере энергии, мотивации, состоянию бессилия, сказываться на физическом состоянии.

Наша психика считывает это следующим образом — если я никому не нужен, зачем мне совершенствоваться. Если у меня ничего не получается, ничего хорошего в моей жизни не будет. Пропадают желания и жизненные цели. Запускаются механизмы саморазрушения, могут появиться разные зависимости.

Есть несколько негативных установок, направленных на самих себя, которые мешают жить полноценной жизнью и идти к своим целям.

1. Категория ненужности

Ощущения собственной неполноценности сильно сказываются на работоспособности. Проявляются они во фразах, которые часто можно услышать: «Я никому не нужен»; «Меня не за что любить»; «Я недостаточно хорош, умён, успешен, чтобы меня принимали, любили».

Решение: осознайте собственную значимость и ценность.

2. Категория беспомощности

Зашиты установки в следующих словах: «У меня никогда ничего не получается, я сам ничего не могу, я не справлюсь. Я никогда ничего не добьюсь самостоятельно». Вы не можете чувствовать себя счастливым, появляется больше страхов, стрессов.

Решение: осознайте собственные силы. Не бойтесь совершать ошибок. С каждым новым шагом появится опыт, а результат будет улучшаться. Негативный взгляд на себя никак не связан с реальностью.

3. Перфекционизм

Желание сделать всё идеально может довести до нервных срывов. При начале какого-то действия вы концентрируетесь не на конечном результате, а на внешних обстоятельствах. Если что-то не соответствует критериям, отвергается и возникает необходимость создать совершенные условия. Но в подобном случае работа будет бесконечной. Идеальных данных никогда не будет.

Решение: отпустите ситуацию, не бойтесь шероховатостей и провалов. Идеальных людей и обстоятельств не бывает.

4. Навязанные идеалы

Здесь речь про установки, которые сопровождают нас с детства. Например, что только хорошие, послушные смогут добиться успеха. Часто тут идёт постоянное сравнение себя с образцами такого поведения — успешным одноклассником, соседом, другом.

Перед тем как задаться целью стать идеальным, стоит ответить себе на вопрос — зачем вам это нужно? Чьё одобрение, любовь и похвалу вы тогда получите? Кто вас тогда признает? Скорее всего, этим человеком будет значимая фигура родителя.

Решение: не опирайтесь на чужое мнение, стараясь заслужить положительную оценку окружения. Выберите свой путь успеха.

5. Отсутствие гибкости

Уметь перестраивать планы и намеченные пути исходя из обстоятельств – важный навык в современном мире. Он не означает, что необходимо отказываться от целей и предавать мечту. Просто нужно быть более гибким.