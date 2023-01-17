Как проблемы в семье влияют на здоровье

«Семья для многих является последним оплотом, местом, где всегда примут, поймут и поддержат. И если даже там человек не получает положительных эмоций, то как вообще можно говорить о его психическом здоровье и благополучии? Совет, как избежать подобных ситуаций, один: учитесь общаться в семье, вести диалог. Большинство людей не слушают, а просто ждут момента, когда смогут выговориться. А потом удивляются – прожили вместе столько лет и не знают друг друга. А пытались? Откуда взяться взаимопониманию в семье, если не знать, чем дышит твой партнер? Если вы друг с другом не умеете разговаривать, то как объясните собеседнику свои боли и переживания? Как вы сможете обсудить климат в семье и изменить его? Начните с себя, научитесь общаться и слышать партнера и друг друга, тогда появятся и точки соприкосновения, это будет первым шагом к решению проблемы», – говорит эксперт.