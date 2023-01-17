Как проблемы в семье влияют на здоровье

Крепкие семейные связи и поддержка близких людей помогают улучшить физическое здоровье и психологические благополучие. К такому выводу пришли ученые из Университета Кента (Великобритания). Они проанализировали данные более чем 13 тыс. человек из 122 стран, собранные во время карантина, и опубликовали результаты своего исследования в междисциплинарном научном журнале Science Advances.
В частности, выяснилось, что люди, у которых были крепкие семейные узы, не только меньше болели, но и были более ответственными в соблюдении мер безопасности. Они носили защитные маски во время пандемии, соблюдали социальную дистанцию и даже чаще мыли руки.
«Очевидно, что эмоциональный и психологический климат в семье влияет на здоровье, – рассказал в интервью MIR24.TV консультант по направлениям личностного роста, основатель школы повышения личной и корпоративной эффективности INCREASE.Space Александр Шаров. – Но вот насколько сильно, это вопрос открытый. Однозначного ответа нет, слишком много факторов, да и каждый случай – индивидуальный. У одного могут сформироваться блоки или появиться психологические травмы, которые проявят себя в будущем, у другого переживания приведут к развитию хронических заболеваний. Очень многое зависит от психологической устойчивости человека».
По словам специалиста, любому человеку сложно оставаться «нормальным» и здоровым, если близкие люди на него постоянно кричат, давят или манипулируют им.
«Семья для многих является последним оплотом, местом, где всегда примут, поймут и поддержат. И если даже там человек не получает положительных эмоций, то как вообще можно говорить о его психическом здоровье и благополучии? Совет, как избежать подобных ситуаций, один: учитесь общаться в семье, вести диалог. Большинство людей не слушают, а просто ждут момента, когда смогут выговориться. А потом удивляются – прожили вместе столько лет и не знают друг друга. А пытались? Откуда взяться взаимопониманию в семье, если не знать, чем дышит твой партнер? Если вы друг с другом не умеете разговаривать, то как объясните собеседнику свои боли и переживания? Как вы сможете обсудить климат в семье и изменить его? Начните с себя, научитесь общаться и слышать партнера и друг друга, тогда появятся и точки соприкосновения, это будет первым шагом к решению проблемы», – говорит эксперт.
«Все болезни от нервов» – присказка, имеющая доподлинные доказательства в виде психосоматических заболеваний. «Кто и когда вас заставляет нервничать? Если проанализировать хотя бы месяц своей жизни, то большинство стрессовых или неприятных ситуаций связано с людьми, причем с близкими и родными – чаще всего», – говорит онкопсихолог, основатель Сети клиник интегративной медицины Дмитрий Раевский.
«Если есть неоправданные ожидания, то мы начинаем прокручивать в мыслях эти ситуации, обиды, гнев, раздражение, а организм в свою очередь начинает выбрасывать в кровь гормоны стресса – адреналин, кортизол, которые спазмируют мышцы какого либо органа и он перестает получать достаточного кровоснабжения. И дальше – больше. Если такие стрессы случаются с завидной регулярностью, то в результате мы получаем психосоматическое заболевание. Но с ним можно разобраться, проработав причину», – отмечает специалист.
Как же укрепить здоровье и не стать для своих близких таким триггером стресса? По словам онкопсихолога, семейное благополучие как залог здоровья, в том числе и психического, важно укреплять.
«Прежде всего – оставить ожидания и представления о том, что кто-то кому-то что-то должен. Научиться проговаривать свои желания, ожидания и чаяния. Освоить ненасильственную коммуникацию, где нет места выражению претензий, а есть просьбы, где «говорящее» молчание заменяется искренней обратной связью про чувства и альтернативы. Здорово, когда в семье заводят традиции «Что мы вместе делаем, если…». Когда есть традиции обсуждать ситуации вместе, делать что-то вместе. И, конечно, человеку как социальному существу необходимы социальные связи: друзья, знакомые, с кем можно поделиться сложностями, выговориться, посоветоваться – чтобы не «держать в себе» стрессовые ситуации. Кроме этого, здоровые отношения, радость, смех помогают вырабатываться в организме гормонам счастья, а это основа здоровья – психического и соматического», – заключил эксперт.