20 качеств, которые мужчины ищут в женщинах

Быть может, вы встретили своего мужчину, но не уверены – нравитесь ли ему? Действительно ли ему подходите? Данная статья поможет определиться!

Фото: CoLady CoLady

Итак, 20 качеств, которые мужчины ищут и ценят в женщинах.

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1. Ты мой лучший друг

Девушка в первую очередь должна быть другом, чтобы с ней можно было делиться своими мыслями и переживаниями.

Благодаря такому общению, между двумя людьми устанавливается эмоциональная связь. Вы можете не только делиться друг с другом сокровенным, но и просто веселиться друг с другом.

2. Уважайте его семью

Речь вовсе не идёт о том, что вы должны иметь близкие отношения с членами его семьи. Но если мужчина с уважением относится к вашей семье, вы непременно должны ответить ему тем же.

Взаимные хорошие отношения между вашими семьями – это очень ценно.

3. Взаимное уважение

Даже если у вас и вашего партнёра разные взгляды на какие-либо вещи, у вас есть какие-то глупые привычки или разные ценности, но при этом вы уважаете друг друга и относитесь с пониманием – это признак того, что у вас действительно могут быть крепкие и долгие отношения.

4. Выход есть!

Если вы умеете находить выход из сложных ситуаций и давать мудрые советы – будьте уверены, ваш партнёр оценит это. Внимательность и мудрость – это одни из главных качеств женщины, которые ищут мужчины.

5. Покажите, что вам можно доверять

Доверие сближает людей, позволяет чувствовать себя комфортно рядом друг с другом. Если ваш любимый человек будет уверен, что вам можно доверить всё что угодно, он уже не сможет отпустить вас.

6. Будьте естественны

Чем больше вы будете показывать, что ваши чувства и намерения настоящие, тем больше сумеете расположить к себе партнёра.

Вы не должны кардинально менять что-то в себе, чтобы соответствовать ожиданиям своего возлюбленного. Просто будьте собой.

7. Будьте на равных

Быть на равных – значит отдавать человеку ровно столько, сколько получаете. Баланс отношений нарушается, если один из партнёров делает для другого слишком много и ничего не получает взамен.

Если ваш любимый человек делает для вас что-то хорошее – не забывайте делать такие же усилия и ради него.

8. Поддержка

Если ваш любимый человек будет видеть в вас не только любовницу, обаятельного человека или собеседницу, но и ту, кто в любой ситуации может поддержать – он оценит это.

Вы станете для него нужным человеком, обойтись без поддержки которого ему будет сложно.

9. Понимание и сочувствие

Мужчина определённо должен поддерживать женщину, когда ей это нужно, но никто не любит тех, кто постоянно жалуется по пустякам и не желает выслушивать проблемы других.

Если вы понимающая, добрая и эмпатичная – вы можете стать идеальной девушкой для своего мужчины.

10. Умение слушать

Умейте выслушать вашего партнёра. Иногда мужчине нужно просто выговориться. Даже если это не особо важные вещи (на ваш взгляд) – просто выслушайте любимого человека без всяких осуждений и советов.

Позвольте ему быть откровенным и поделиться тем, что для него, может быть, очень важно.

11. Что может быть лучше любви?

Если вы по-настоящему любите своего партнёра – покажите ему свои чувства. Вы можете проявлять их не только поддержкой и задушевными разговорами, но и самыми трогательными мелочами: касанием руки, нежными объятиями, заботой.

Важно, чтобы каждый ваш жест был искренним. Любимый человек непременно почувствует это и сделает правильные выводы.

12. Честность – лучшая политика

Если вы любите – не обманывайте возлюбленного. Быть честной – не значит открываться сразу и полностью, рассказывая о самых пустяковых мелочах.

Быть честной – это быть самой собой и избегать лжи как таковой.

13. Общайтесь открыто

Будьте открыты в общении. Если вы будете скрытны или недоверчивы, а между вами будут какие-либо недосказанности и секреты – подобное не приведёт ни к чему хорошему.

14. Общие ценности

Совсем неважно, из каких вы семей, какой национальности и культуры. Главное, чтобы у вас были общие ценности, цели и приоритеты. Они будут фундаментом ваших отношений.

15. Лёгкость в общении

Женщины ценят мужчин с чувством юмора. Что касается мужчин, они также ищут спутницу, которая будет не только верной, умной и надёжной, но и весёлой и лёгкой в общении.

Именно поэтому основой зарождения крепких отношений является тот период, когда между вами устанавливается эмоциональная связь. Когда вы можете легко общаться друг с другом и беззаботно шутить.

А если у вашего партнёра плохое настроение – ему будет очень приятно видеть вашу улыбку и слышать задорный смех, который вернёт настроение и заставит улыбнуться в ответ.

16. Никакого давления

Не оказывайте на своего партнёра эмоционального давления. Если вы будете постоянно требовать от него того, чего он не может дать или затевать ссоры по пустякам – это будет раздражать вашего партнёра. В конце концов, это разрушит ваши отношения.

17. Интеллект многое решает

Согласитесь, приятно общаться с мужчиной, с которым интересно поговорить. А у вас захватывает дух, когда вы слушаете его? Поверьте, мужчины также ищут спутницу жизни, которая будет не только красивой внешне, но и умной.

Если вы знаете, чего хотите от жизни, у вас амбициозные цели, любите говорить на разные увлекательные темы – вы точно заинтересуете понравившегося мужчину.

Внешняя красота – это хорошо, но если нет внутренней составляющей, вряд ли мужчина заинтересуется надолго.

18. Уверенность

Если вы уверены в себе, амбициозны и всегда находите решения в сложных ситуациях – мужчина не сможет устоять перед вами. Ведь мужчины всегда обращают внимание на уверенных в себе женщин.

19. Красивая фигура

Может быть, внешность и не играет важную роль в построении отношений, однако, поддержание себя в красивой форме заставит вашего партнёра гордиться вами и вашими стремлениями к здоровому телу и образу жизни.

20. Любите себя

Любить себя – это ставить себя выше партнёра и не забывать о своих интересах в угоду ему. Это не позволять себя унижать и обесценивать. Это всегда выбирать себя.