Откладывание дел на потом оказалось вредным для здоровья

Учёные обследовали тысячи студентов и увидели, что у людей, привыкших к прокрастинации, чаще могут наблюдаться нарушения физического и психического состояния.

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В исследовании участвовали 3525 добровольцев. Они заполнили опросники о физическом и психическом состоянии, а затем 2587 человек обследовались повторно через девять месяцев.