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1 час назад

Откладывание дел на потом оказалось вредным для здоровья

Ferra.ru

Учёные обследовали тысячи студентов и увидели, что у людей, привыкших к прокрастинации, чаще могут наблюдаться нарушения физического и психического состояния.

Откладывание дел на потом оказалось вредным для здоровья
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В исследовании участвовали 3525 добровольцев. Они заполнили опросники о физическом и психическом состоянии, а затем 2587 человек обследовались повторно через девять месяцев.

Участников также разделили на две группы: с высоким или низким уровнем к прокрастинации. Оказалось, что на втором этапе исследования участники из первой группы продемонстрировали более выраженные симптомы депрессии, стресса и тревожности, жаловались на качество сна, боли в суставах рук.

Психология,
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