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46 минут назад

Психолог Гладышева рассказала, как возникает зависимость от азартных игр

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Психолог Марина Гладышева рассказала, как возникает зависимость от азартных игр.

Психолог рассказала, как возникает зависимость от азартных игр
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Об этом сообщает РИАМО.

«По опыту могу сказать, что у многих людей, которые играют, есть обязательно еще какая-нибудь зависимость – курение, алкоголь, даже наркотики. Поэтому здесь есть некая связь. Почему выбирают азартные игры? Всегда есть некая вера в чудо, в какую-то свою удачливость. За ней стоит, естественно, тяга к легким деньгам либо к проживанию состояния самой зависимости. То есть, зависимому человеку все равно, где и что делать, ему важно проживать это состояние. Он как будто понимает, что его все время к этому тянет. Он без этого не может», — рассказала Гладышева.

Психолог добавила, что зависимый человек начинает подменять зависимость удовольствием.

Психология,
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