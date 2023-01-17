Психолог рассказала, как возникает зависимость от азартных игр

«По опыту могу сказать, что у многих людей, которые играют, есть обязательно еще какая-нибудь зависимость – курение, алкоголь, даже наркотики. Поэтому здесь есть некая связь. Почему выбирают азартные игры? Всегда есть некая вера в чудо, в какую-то свою удачливость. За ней стоит, естественно, тяга к легким деньгам либо к проживанию состояния самой зависимости. То есть, зависимому человеку все равно, где и что делать, ему важно проживать это состояние. Он как будто понимает, что его все время к этому тянет. Он без этого не может», — рассказала Гладышева.