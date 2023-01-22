Чек-лист: признаки, что пора увольняться с работы

Если у вас появляются мысли о том, чтобы уйти с работы, важно взвесить все "за" и "против" прежде чем принять решение. Чтобы сделать это было легче, "Рамблер" вместе с интегральным психологом Кариной Коноревой составил вспомогательный чек-лист.
Это первый "звоночек", на который стоит обратить внимание.
Чтобы понять, в каком вы состоянии, ответьте на следующие вопросы:
Выгорание — это состояние хронического стресса на рабочем месте, которое приводит к отстраненности и раздражению по отношению и к тому, что человек делает, и ко всей команде.
Если вы страдаете от бессонницы, мышечных болей, мигрени и других симптомов стресса, это, вероятно, признаки того, что вам пора менять работу. Необходимо научить мозг переключаться с режима "выживания" в режим созидания и радости. Или менять отношение к происходящему в данной компании. Или менять компанию. Любые изменения имеют двойственную природу. Это время трудностей и время новых возможностей.
Это тоже может быть знаком того, что вам пора уйти в профессию, должность, которая вас будет наполнять, продвигать к самореализации и достижению целей.
Если вы учились любимому делу, вам нравится применять свои знания, умения и навыки, но уже долгое время вы не растёте как профессионал и личность, то, вероятно, вы переросли свой привычный функционал, должность, и ваша зона ответственности вам уже "мала". Это путь к выгоранию, снижению вовлеченности и скуке.
На увольнение нужно смотреть объективно, мыслить рационально и в то же время прислушиваться к зову души. Кроме вас, о вашем будущем никто не позаботится. Если нынешняя работа больше раздражает, чем приносит удовольствие, и вы понимаете, что так жить дальше нельзя, подумайте об увольнении как о перспективах изменить жизнь ради чего-то большего и лучшего.