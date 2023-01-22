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2 часа назад

Чек-лист: признаки, что пора увольняться с работы

Мира Маркина
Карина Конореваэксперт

Если у вас появляются мысли о том, чтобы уйти с работы, важно взвесить все "за" и "против" прежде чем принять решение. Чтобы сделать это было легче, "Рамблер" вместе с интегральным психологом Кариной Коноревой составил вспомогательный чек-лист.

Чек-лист: признаки, что пора увольняться с работы
Фото: PxherePxhere

Вы реактивны, а не проактивны

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Это первый "звоночек", на который стоит обратить внимание.

Реактивность проявляется в том, что человек живет неосознанно, не понимает, как реагировать на происходящее, испытывает гнев, раздражение и осуждение. Проактивность связана, напротив, с осознанностью, ресурсным состоянием, чувством собственной значимости, любви и благодарности, а также готовностью самореализовываться, достигать целей и приносить пользу людям.
Карина Конорева
Карина КонореваЭксперт кафедры «Коучинг» Академии социальных технологий, трансформационный коуч и интегральный психолог

Чтобы понять, в каком вы состоянии, ответьте на следующие вопросы:

  • Насколько я счастливый человек?
  • Меня радует то, чем я занимаюсь?
  • Какую пользу я приношу окружающим?
  • Что я получаю на этой должности, в этой компании?
  • То, где я сейчас, или то, что я делаю сейчас, меня приближает к моим истинным целям?

Когда увольняться

Вы чувствуете выгорание

Выгорание — это состояние хронического стресса на рабочем месте, которое приводит к отстраненности и раздражению по отношению и к тому, что человек делает, и ко всей команде.

Когда вы всю неделю думаете только о выходных, чтобы просто отстраниться от труда, есть повод обратиться к специалисту. Синдром профессионального выгорания признан медицинским диагнозом.
Карина Конорева
Карина КонореваЭксперт кафедры «Коучинг» Академии социальных технологий, трансформационный коуч и интегральный психолог

Вы постоянно испытываете стресс

Если вы страдаете от бессонницы, мышечных болей, мигрени и других симптомов стресса, это, вероятно, признаки того, что вам пора менять работу. Необходимо научить мозг переключаться с режима "выживания" в режим созидания и радости. Или менять отношение к происходящему в данной компании. Или менять компанию. Любые изменения имеют двойственную природу. Это время трудностей и время новых возможностей.

Вы не чувствуете никакого вызова на своей должности и уже безрезультатно пытались обсудить это с руководителем

Это тоже может быть знаком того, что вам пора уйти в профессию, должность, которая вас будет наполнять, продвигать к самореализации и достижению целей.

Вы не используете свои навыки, знания, таланты

Если вы учились любимому делу, вам нравится применять свои знания, умения и навыки, но уже долгое время вы не растёте как профессионал и личность, то, вероятно, вы переросли свой привычный функционал, должность, и ваша зона ответственности вам уже "мала". Это путь к выгоранию, снижению вовлеченности и скуке.

Женщина уволилась с работы после унижения на свадьбе

Важно!

На увольнение нужно смотреть объективно, мыслить рационально и в то же время прислушиваться к зову души. Кроме вас, о вашем будущем никто не позаботится. Если нынешняя работа больше раздражает, чем приносит удовольствие, и вы понимаете, что так жить дальше нельзя, подумайте об увольнении как о перспективах изменить жизнь ради чего-то большего и лучшего.

Психология,
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