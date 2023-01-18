Самые эффективные способы выучить выучить иностранный язык

Изучение иностранных языков развивает мозг. Их знание сильно увеличивает шансы на хорошую карьеру. Как выучить иняз быстро и эффективно? Зубрежка - вчерашний день. Сегодня есть и другие методики.

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Метод звуковых ассоциаций

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Профессор Стенфордского университета Рон Аткинсон в 70-х годах предложил студентам такой оригинальный вариант запоминания – по созвучию со знакомыми и известными словами на родном языке.

С подобранным словом или сочетанием нескольких слов необходимо составить предложение–ассоциацию, включающее перевод. Например, если словосочетание «шахматный удар» в английском языке «chess knock» (созвучно русскому «чеснок»), то предложения для запоминания может быть таким: «Нанес шахматный удар и съел чеснок».

Метод удобен с точки зрения индивидуального подхода и необходимости свободно мыслить, а не зубрить вслепую. Разумеется, полноценно выучить язык без заучивания не получится, но данный метод будет хорошим подспорьем для пополнения словарного запаса.

Стикеры с названием

Этот способ идеально подходит для запоминания существительных, привычных нам в быту. Пишете на стикере «refrigerator» и клеите на холодильник, «door» займет место на двери, а надпись «table» украсит кухонный стол.

Таким образом, изо дня в день, видя «подписанные» предметы вокруг, ученик автоматически усваивает и иностранные наименования. В процессе обучения листочки можно менять, дополнять и увеличивать их количество. Метод хорош для работы на начальных этапах, впоследствии же все равно придется прибегнуть к коммуникативным наработкам и изучению основных грамматических правил.

Метод 25 кадра

Спорная теория, возникшая благодаря психологу Джеймсу Викари в 1957 году. Он утверждал, что мозг человека способен визуально распознавать лишь 24 смены «картинки» в секунду, и если вставить дополнительный кадр, то человека не осознает его присутствие, а информация сразу пойдет в подсознание.

Суть метода для изучения языка заключается в просмотре фильма, каждые 90-100 миллисекунд в котором «проскакивает» пресловутый 25 кадр, переходящий в подсознание. Метод так и не был признан научным сообществом, и его эффективность не доказана, но некоторые представители школ изучения языка по-прежнему предлагают его опробовать.

Наверное, они не слышали о других экспериментах Викари, в одном из которых он проводил серьезный сравнительный анализ психологического состояния рожающей женщины и женщины, выпекающей торт.

Коммуникативный метод

На замену скучному изучению языков по учебнику приходит самый эффективный метод для запоминания слов и подавления языкового барьера – коммуникативный. По сути, эту методику не пришлось даже изобретать – изначально обмен знаниями с соседним племенем происходил на уровне живого контакта, невербального общения, жестов и мимики.

Изучать язык, контактируя с носителем, значительно проще и быстрее. В процессе обучения есть смысл разбиваться на группы или работать в паре, независимо от уровня знаний и словарного запаса.

Вариантом этой методики является внесение театральных сцен, разыгрывание и обсуждение сюжетов. С появлением современных средств коммуникации задача упростилась вдвойне – где бы вы ни находились, всегда можно найти приятеля с другого конца планеты и практиковаться в изучении языка, беседуя в Skype.

Метод физического реагирования

Этот оригинальный метод разработал профессор психологии Джеймс Дж. Ашер из университета Сан-Хосе. Метод основан на естественном процессе познания, и Ашер предлагает изучать дополнительные языки так же, как и свой родной.

Первые несколько занятий ученик только слушает иностранную речь, при этом от него не требуется устного реагирования или ответов на вопросы. Любая реакция может проходить на физическом уровне жестов. Таким образом, наступает период интернализации, в который человек способен уже спонтанно реагировать на происходящие процессы и участвовать в них на иностранном языке.

Изначально метод не получил поддержки научных сообществ, но в 70-е годы интерес к нему возобновился, и сейчас он успешно используется при изучении языка. Правда, лишь теми, у кого достаточно времени на первые 20 уроков молчаливого участия.

Аудио и видеолингвистический метод

Схожие по периодам изучения с предыдущим, эти методы доступны всем и каждому без участия в групповых работах. Суть аудио метода состоит в том, что на начальных этапах ученик прослушивает иностранную речь, воспринимая ее исключительно на слух.

Ему не обязательно реагировать, участвовать в процессе, достаточно лишь внимательно вслушиваться в фонограмму. Видео метод, по аналогии, заключается в просмотре фильмов или видеосюжетов на неизвестном языке. Упростить задачу и ускорить обучение помогут субтитры к видео и перевод аудиозаписей. Метод также хорош для пополнения словарного запаса и погружения в иностранный язык, но без коммуникации вам вряд ли удастся преодолеть барьер и чувствовать себя достаточно раскованно в общении с экспатами.

Метод полного погружения

Лингвист и педагог Максимиллиан Дельфиниус Берлиц предложил инновационную методику еще в 1878 году. В соответствии с этим методом, ученик полностью «погружается» в роль иностранного гражданина.

Может выбрать себе соответствующее имя, сочинить биографию, приписать определенные знания, умения и привычки. Процесс обучения проходит полностью на изучаемом языке, перевод не допускается.