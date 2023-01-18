Пользователи Reddit признались в порнозависимости

По мнению пользователей Reddit, бессонница и отсутствие возбуждения свидетельствуют о порнозависимости. Эти и другие признаки они назвали в сети в ответ на вопрос одного из подписчиков подраздела AskReddit.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Многие пользователи признались, что не чувствуют возбуждения, сколько бы порнороликов ни смотрели.

Другим зависимость от порно мешала наслаждаться отдыхом и даже могла заставить прервать отпуск.

Некоторые комментаторы рассказали, что сравнивали симптомы зависимости, которые заметили у себя, с уже описанными врачами.