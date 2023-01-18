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35 минут назад

Пользователи Reddit признались в порнозависимости и назвали ее признаки

Lenta.ru

По мнению пользователей Reddit, бессонница и отсутствие возбуждения свидетельствуют о порнозависимости. Эти и другие признаки они назвали в сети в ответ на вопрос одного из подписчиков подраздела AskReddit.

Пользователи Reddit признались в порнозависимости
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Многие пользователи признались, что не чувствуют возбуждения, сколько бы порнороликов ни смотрели.

Другим зависимость от порно мешала наслаждаться отдыхом и даже могла заставить прервать отпуск.

Некоторые комментаторы рассказали, что сравнивали симптомы зависимости, которые заметили у себя, с уже описанными врачами.

Ранее на Reddit обсудили смешные и никогда не попадающие в порно моменты реального секса. По мнению пользователей форума, в порно не показывают неубранные дома и разбросанное грязное белье, волосы партнера во рту, а также длительные предварительные ласки.

Психология,
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