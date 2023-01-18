4 признака, что ваш друг может быть психопатом

Вы могли об этом и не подозревать до сегодняшнего дня!

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Один из самых опасных типов личности — психопат. Мы можем и сами не заметить, как такой человек внезапно станет частью нашей жизни, и, что самое страшное, мы сами ему это позволили. Как же распознать «хищника», который, возможно, уже давно рядом с вами? Может, это ваш лучший друг или любимый человек, с которым вы почему-то не можете найти общий язык долгое время. Мы попытались разобраться в этом вопросе вместе с психологом.

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«Звоночек» 1

Он не берет на себя ответственность. Никогда. Едва ли психопат согласится, что вы с ним — одно поля ягоды. Такой человек всегда ставит себя выше других, даже выше близких друзей, а об ответственности он вообще ничего не слышал, и знакомиться с этим понятием не планирует. Если вы попали в неприятную ситуацию по его вине, он никогда не признает, что причастен к вашему несчастью — будет до последнего доказывать, что виноваты все вокруг и, в первую очередь, вы, а он так вообще ничего не видел и не слышал.

«Звоночек» 2

Он никогда не признает, что кто-то лучше него Психопату не свойственно адекватно оценивать других людей. В его мире существует только он, и только его желания имеют значения. С таким другом вы никогда не можете договориться, если нужно, к примеру, выбрать кафе для встречи или же выбрать подарок общему другу. Последнее слово всегда за ним. Если же на пути его встретится человек, объективно красивее, умнее или профессиональнее, психопат всегда найдет повод принизить этого человека, так как он не может вынести мысли о том, что существуют люди, способные обойти его в совершенстве.

«Звоночек» 3

Его бесит любая критика Психопат не выносит критику в свой адрес. Вам может показаться, что человек равнодушен к неприятным словам в свой адрес, так как психопаты отлично «держат лицо», но стоит перейти грань, как на критикующего человека выльется весь гнев. И ему совсем не нужно одобрение других людей, в его понимании никто не имеет права сомневаться в его превосходстве. Подумайте, есть ли рядом с вами такие люди?

«Звоночек» 4