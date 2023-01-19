Эмоциональный шок: что это и как с ним справиться

Многие регулярно сталкиваются с разрушающим здоровье стрессом и живут с ним, в острых ситуациях возникает эмоциональный шок. В эфире подкаста «Слушай, это просто» рассказали, как справиться с напряжением.

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«По данным опроса ВЦИОМ, в 2022 году со стрессом сталкивались 57% россиян. Среди его причин проблемы на работе, финансовые трудности и болезни. В зависимости от возраста люди по-разному относятся к невзгодам», — привела статистику ведущая подкаста Дарья Костючкова.

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Как утверждает журналистка, среди респондентов от 60 лет стресс испытывали 42% опрошенных, у молодёжи от 18 до 24 лет этот показатель значительно выше — 79%.

«Можно сказать, что стресс стал постоянным спутником нашей жизни, <...> но иногда напряжение может зашкаливать. Так возникает эмоциональный шок».

Что такое эмоциональный шок?

В 1936 году эндокринолог Ганс Селье выделил три стадии влияния стресса на организм.

Тревога. После короткого шока тело напрягает все силы, чтобы дать отпор раздражителю или быстрее убежать, спрятаться.Сопротивление. Организм пытается адаптироваться к напряжению и игнорировать его. Истощение. Оно наступает, если вы испытываете слишком сильный или затянувшийся надолго стресс. На этом этапе могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Иногда постоянное напряжение перетекает в острое расстройство: человек не может сконцентрироваться, всюду его преследуют воспоминания и ночные кошмары о травмирующем событии.

«Эмоциональный шок — это острая реакция организма на внезапное или травмирующее событие. Шок может сопровождаться тошнотой, головной болью или одышкой. Бывает, что человек теряет дар речи и неспособен выразить, что чувствует», — говорится в выпуске подкаста.

Хоть проявления и схожи с панической атакой, но последняя обычно возникает без веских причин. За шоком всегда кроется веский повод, например, когда внезапно увольняют примерного сотрудника.

«Обычно такое состояние проходит примерно в течение месяца. Если же оно длится дольше, то можно говорить о развитии посттравматического стрессового расстройства. Своими силами с ним справиться сложно, лучше обратиться к психотерапевту», — советует Дарья Костючкова.

Как справиться с последствиями шока?

«Острая реакция на травмирующее событие — это нормальное явление. Шок способен сильно отразиться и на физическом, и на психическом здоровье, но с ним можно справиться, просто иногда на это требуется время или поддержка со стороны», — объясняет ведущая.

Перестать нервничать по щелчку пальцев вряд ли получится, а вот помочь себе справиться с переживаниями — более реально. Организму, который измучен проблемами, следует подарить полноценное питание, регулярный спорт и хороший сон. Важное условие: делать это придётся не по выходным, а ежедневно. Также следите за балансом между работой и жизнью — уделяйте побольше времени своим хобби, сторонним увлечениям.

«Когда тяжёлые воспоминания не отпускают — можно попробовать отвлечься с помощью медитаций, дыхательных упражнений или даже видеоигр: они помогают сконцентрироваться и забыть о неприятных мыслях. Если хочется поговорить о своих чувствах с близкими и друзьями, то не надо держать всё в себе», — рекомендует Костючкова.