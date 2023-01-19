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1 час назад

Блогерша раскрыла способ добиться устройства на желаемую работу и вызвала споры

Lenta.ru

Блогерша с ником @vioticcc поделилась видео, в котором раскрыла лайфхак для получения желаемой работы. На ее ролик, опубликованный в TikTok неделю назад, обратило внимание издание Daily Dot в понедельник, 16 января.

Блогерша раскрыла способ добиться устройства на желаемую работу
Фото: Лента.руЛента.ру

«Позвонила в то место, где я хочу работать, и сказала, что я якобы пропустила звонок с их номера насчет моего резюме», — назвала блогерша способ заполучить желаемую работу.

Девушка заверила, что этот лайфхак помог ей в итоге получить работу, которую она хотела.

Ее публикация вызвала бурные обсуждения и споры в сети. По словам одной пользовательницы, она однажды решила воспользоваться этим лайфхаком, но ей ответили, что никто из сотрудников компании ей не звонил. Другая комментаторша сообщила, что этот способ помог ей устроиться на работу.

«Как этот лайфхак вообще работает, разве не может кто-то из компании подтвердить, звонили вам или нет?» — спросила у авторши видео еще одна пользовательница. «В большинстве случаев они вам просто верят на слово и даже не пытаются позвонить кому-то, чтобы подтвердить ваши слова», — ответила ей блогерша.

Ранее другая TikTok-блогерша поделилась лайфхаком, который помогает ей отсеивать неподходящих мужчин в приложении для знакомств Tinder. По словам девушки, она выбирает неудачные фото для своей анкеты, чтобы удивлять мужчин при встрече.

Психология,
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