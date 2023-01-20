Психологи назвали веские причины обниматься как можно чаще

Объятия — самый простой способ выразить теплое отношение к человеку. Такой контакт помогает и нам становиться счастливее, уменьшает чувство одиночества, снижает проявления стресса. Чем еще полезны объятия, рассказали специалист Московской службы психологической помощи населению Мария Зайцева и психолог семейного центра «Истоки» Елена Клопышко.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Объятия снижают уровень гормона стресса кортизола и повышают уровень «гормона любви» окситоцина, восстанавливающего кровяное давление, и гормона-антидепрессанта серотонина, который уменьшает тревогу, а также дофамина — он отвечает за удовольствие.

Видео дня

— Исследования показали, что те из нас, кто довольно легко вступает в телесный контакт — обнимает другого, держится за руки — гораздо реже подвержены повышенному или пониженному давлению и риску развития сердечно-сосудистых патологий. Врачи отмечают, что объятия способны уменьшить физическую боль, помочь расслаблению мышц и бороться с депрессией. Они снижают общую усталость, улучшают работу иммунной системы, делая организм более устойчивым к инфекциям, — отметила Мария Зайцева.

Самая очевидная, но от этого не менее значимая польза заключается в демонстрировании привязанности человеку, которого мы обнимаем. Этот жест помогает выразить свои чувства так, как не способны слова. То, как мы физически взаимодействуем с людьми, многое говорит о нас. Осязание — первое из чувств, развивающееся еще до нашего появления на свет. Поэтому прикосновения играют важную роль в эмоциональном благополучии.

Физический контакт во время объятий не только помогает нам почувствовать себя в безопасности, но и повышает самооценку, делает нас более уверенными и счастливыми, развивает способность любви к самому себе. Это очень важно и для взрослых людей, но особенно — для детей.

— Объятия дают возможность выразить свое хорошее отношение и привязанность к другому человеку. Детям же особенно важно знать, что их ценят. Обнимаясь с родителями, они понимают, что взрослые не отвернутся от них и не бросят. Также нужно помнить, что ласка не должна быть наградой за какие-либо поступки. Ребенку необходимо осознать, что его любят без повода. Поэтому выражайте свои теплые чувства через прикосновения, даже если он весь день не слушался, обижался и капризничал. Кроме того, самооценка и уверенность в себе зависят от телесного контакта с мамой и папой. Главный совет — не стесняйтесь обнимать своих детей, делайте это чаще, и увидите, как ваши отношения будут становиться все крепче с каждым днем, — отметила Елена Клопышко.

Оказываясь в объятиях родителей, дети чувствуют себя в безопасности. У них возрастает доверие к взрослым, отношения становятся более искренними. Теплый телесный контракт ценен и после конфликта: так мы показываем, что, несмотря на разногласия, любим и ценим ребенка. Полезным будет обнять чадо после насыщенного дня перед сном. Это поможет расслабиться, вызовет ощущение покоя и умиротворения, настроит на отдых и ускорит процесс засыпания.

Ученые доказали, что дети и взрослые, которых часто обнимают при простуде, идут на поправку быстрее и испытывают меньше симптомов. Так происходит, потому что снижается уровень напряжения в организме, а работа иммунной системы приходит в норму.

В современном мире мы постоянно ощущаем дефицит живого общения — его заменяют диалоги в соцсетях и мессенджерах. Объятия помогают справляться с ощущением изолированности, почувствовать связь с близкими, больше доверять другим людям. Обниматься полезно! Делайте это как можно чаще.

СПРАВКА

Бесплатную психологическую помощь можно получить в Московской службе психологической помощи. Единый справочный телефон: (499) 173-09-09. Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте www.msph.ru.