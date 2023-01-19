Как жить, если имеешь сверхчувствительность к несправедливости

У вас есть ощущение, что мир становится всё более несправедливым? Вас парализует, когда вы читаете или видите столько негативных новостей? Брошенные животные, больные дети, одинокие старики, катаклизмы, несчастные случаи…

Фото: CoLady CoLady

Если вам кажется, что все эти реалии затрагивают вас больше остальных, то эта статья для вас.

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Чувствительность к несправедливости

Известный психиатр и невролог Виктор Франкл считал, что социальная несправедливость ранит даже больше, чем физические страдания.

«Когда я был в концлагерях Освенцима и видел, как охранники избивали или наказывали заключённых, я испытывал невыносимую боль. Потому что такая несправедливость воспринималась мной как посягательство на ценности, принципы и в целом сущность человека».

Это ощущение, что подрываются основы этики и справедливости, обрабатывается в нашей голове особенным образом. Обычно человек испытывает тонкое сочетание гнева и безнадёжности. Наблюдение за подобными вещами, пробуждает в нас очень смешанные, тяжёлые чувства.

Также Франкл приводит ещё один пример.

Так, есть люди, которые более других чувствительны к несправедливости. Вплоть до того, что наступает момент, когда они начинают думать, будто все усилия, борьба против плохого в этом мире – безрезультатны и не имеют смысла.

«Несправедливость, где бы она ни обнаруживалась, представляет собой угрозу справедливости в целом» —Мартин Лютер Кинг.

Что такое гиперчувствительность к несправедливости?

Мы все разочарованы тем, что системы, которые были созданы для обеспечения таких аспектов, как равенство, уважение и сосуществование, терпят неудачу.

Просмотр новостей каждый день ставит под угрозу наше доверие к миру.

Нас возмущают такие реалии, как дискриминация, жестокое обращение, ложь, социальное неравенство, отсутствие возможностей и конфликты в малых и больших масштабах.

Наш разум и часть его устойчивости поддерживаются мыслью о том, что мир, в котором мы живём, руководствуется справедливостью, уважением, порядочностью, добротой и этикой.

Таким образом (хотя мы знаем, что иногда эти столпы дрожат), мы всё равно предполагаем, что большую часть времени они действительно работают и поддерживают всё, что нас окружает.

Так вот, есть люди, которые страдают так называемой гиперчувствительностью к несправедливости. То есть, когда они читают или становятся свидетелями этих нарушений баланса справедливости, они ошеломлены.

Есть много мужчин и женщин, которые с большим страданием переживают любую ситуацию, в которой они сами или другие видят себя в невыгодном социальном положении.

Как это проявляется?

Исследование, проведённое в Боннском университете в Германии, показывает, что в среднем женщины более чувствительны к несправедливости. Их неврологическая реакция была более интенсивной.

возмущение и разочарование когда то, что должно быть справедливым, — таковым не является;

чувство безнадёжности;

неспособность сосредоточиться на другом аспекте в течение нескольких часов или дней, когда видишь или переживаешь что-то, что является неуважительным или незаконным;

постоянные размышления о неравенстве;

ощущение того, что мир становится всё более враждебным местом;

страх, что в будущем сам станешь жертвой той несправедливости, от которой страдают другие;

чувствительность к несправедливости может привести к тому, что человек перестанет доверять институтам. Однако, и мужчины испытывают на собственной шкуре следующие психологические реакции:

Согласно науке, такие факторы, как когнитивная эмпатия и более высокий уровень серого вещества, объясняют нашу большую чувствительность к несправедливости.

В чём причина этой боли из-за несправедливости?

Есть те, кто испытал предательство в дружбе, и они преодолевают это разочарование за считанные недели. Другие никогда не забывают об этом. Есть те, кому хочется перевернуть небо и землю перед теми, кто ежедневно страдает от какой-либо дискриминации.

Однако, некоторые предполагают, что мир по своей сути несправедлив, и что перед лицом этих недостатков мало что остаётся делать, кроме как принять их.

Сверхчувствительность к несправедливости настолько шокирует, что многим мешает вести нормальную жизнь. Они застревают в дискомфорте и разочаровании.

Они смотрят на мир и на тех, кто его населяет с некоторой долей страха и недоверия. Если у меня есть проблема, сможет ли правосудие защитить меня так, как я того заслуживаю?

В психологии мы пытаемся донести до людей, что жизнь иногда несправедлива. Люди подвержены ошибкам, и иногда многое из того, что мы считаем само собой разумеющимся, рушится.

Всё это порождает страдание, но мы вынуждены его принять, чтобы двигаться вперёд. Однако есть люди, которым сложно пойти на этот шаг. Давайте разбираться в причинах.

Неврологическое обоснование

Мужчины и женщины, которых сильно задевает несправедливость, имеют общую нейроанатомическую особенность. А именно – особый объём серого вещества в билатеральной срединной островковой коре.

Это уникальный и поразительный нюанс, был обнаружен в исследованиях, подобных тем, которые проводились в Бернском университете в Швейцарии.

Стили личности

Люди с более высокой когнитивной эмпатией также имеют более высокие баллы по характеристике гиперчувствительности к несправедливости.

Это объясняется весьма специфическим качеством: эти люди обладают более развитой компетенцией, чем другие, когда дело доходит до понимания точки зрения других.

Они выходят за рамки простой аффективной эмпатии (эмоциональной связи) и сильно понимают и чувствуют потребности и реалии других людей.

Многие могут подумать, что более интенсивное страдание от несправедливости — это проблема.

Конечно, если это восприятие и это чувство блокируют нас до такой степени, что мы не можем реагировать ни на что другое, и не доверяем никому и ничему. Да, в таком случае это проблема.

Но давайте представим, что было бы, если бы мы все испытали это восприятие, эту социальную боль.

Вполне вероятно, что если бы в этом обществе каждый из нас страдал от несправедливости за других людей, мы бы усерднее работали, чтобы защитить то, что важно и правильно. И внесли бы свой вклад в более справедливый мир.

Как жить со сверхчувствительностью к несправедливости – 5 советов от психолога Майи Макиевой

1. Дело в том, что в мире всегда будет присутствовать некая несправедливость. Она была во все времена, и полностью побороть её ещё никому не удавалось. Поэтому первое, что стоит сделать, это принять это явление как данность. Это просто присутствует в нашем мире. Жизнь так устроена.

2. Можно проанализировать, а что же можете сделать именно вы в этой ситуации, и какие это будет иметь последствия. Например, можно приютить одну бездомную собаку, а можно приютить десять.

Но будет ли это справедливо по отношению к вашим домочадцам? Например, по отношению к маленьким детям, которым постоянно придётся принимать противоглистные препараты. А вдруг они будут укушены собакой?

Однако, в любой ситуации можно хоть что-то сделать, поэтому проанализируйте свои возможности и начинайте менять мир к лучшему.

3. Займитесь духовными практиками – попробуйте изучить мир с другого ракурса. Возможно, то, что ранее казалось вам несправедливым, теперь откроется с другой стороны – и вы поймёте высший смысл происходящего.

4. Обратитесь к психологу, пройдите курс личной терапии. Возможно, за вашим обострённым чувством несправедливости стоят детская травма или страхи, неосознаваемые запреты что-то делать или сценарий «спасателя». Возможно, вы считаете себя обязанным спасти мир. Причём, конечно же, это спрятано в глубины психики и квалифицируется вами совсем по-другому.

5. Поставьте себе цели на ближайшее и далёкое будущее – от 5 до 9-ти целей на каждый период. Составьте план их реализации и начинайте это воплощать.

Дело в том, что в мире всегда будет присутствовать некая несправедливость. Она была во все времена, и полностью побороть её ещё никому не удавалось. Поэтому первое, что стоит сделать, это принять это явление как данность. Это просто присутствует в нашем мире. Жизнь так устроена. Можно проанализировать, а что же можете сделать именно вы в этой ситуации, и какие это будет иметь последствия. Например, можно приютить одну бездомную собаку, а можно приютить десять.

Но будет ли это справедливо по отношению к вашим домочадцам? Например, по отношению к маленьким детям, которым постоянно придётся принимать противоглистные препараты. А вдруг они будут укушены собакой?

Однако, в любой ситуации можно хоть что-то сделать, поэтому проанализируйте свои возможности и начинайте менять мир к лучшему.

Займитесь духовными практиками – попробуйте изучить мир с другого ракурса. Возможно, то, что ранее казалось вам несправедливым, теперь откроется с другой стороны – и вы поймёте высший смысл происходящего. Обратитесь к психологу, пройдите курс личной терапии. Возможно, за вашим обострённым чувством несправедливости стоят детская травма или страхи, неосознаваемые запреты что-то делать или сценарий «спасателя». Возможно, вы считаете себя обязанным спасти мир. Причём, конечно же, это спрятано в глубины психики и квалифицируется вами совсем по-другому. Поставьте себе цели на ближайшее и далёкое будущее – от 5 до 9-ти целей на каждый период. Составьте план их реализации и начинайте это воплощать.

Поверьте, когда вы начнёте менять свою жизнь и начнёте наводить порядок в ней, то не останется времени для оценки мира, где вы бессильны менять всё основательно.

Но зато вы почувствуете себя достаточно сильным для того, чтобы изменить свою жизнь, а это уже очень много.

Вы сможете привнести справедливость в жизнь как минимум одного человека – себя, и, как следствие, притупится чувство общей несправедливости в мире.