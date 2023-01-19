Как понять, что в вашей жизни присутствует домашнее насилие

Рядом с вами может оказаться настоящий хищник.

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Не всегда человек, находящийся в токсичных отношениях, готов признать, что в паре есть проблемы. Как правило, в опасной ситуации оказываются женщины. Пытаясь сохранить союз, многие представительницы слабого пола предпочитают закрывать глаза на недостойное поведение своей половинки. Но все же, как распознать абьюзера рядом с вами? В этом нам помогли разобраться специалисты. А вам знакомы эти «звоночки»?

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Мужчина вас не уважает

Абьюзер чаще всего не проявляет никаких признаков уважения к партнеру. Причем это заметно уже на первом свидании, когда люди, как правило, пытаются произвести лучшее впечатление друг на друга. Все дело в том, что цель абьюзера — подавление человека с целью заставить его жить по правилам, которые выставит он сам. Знакома ли вам такая ситуация? Если ваш ответ положительный, есть вероятность, что ваши отношения под угрозой.

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Это не обязательно тяжелый алкоголизм. Тем не менее специалисты говорят о том, что у абьюзеров в 85% случаев есть определенные зависимости, так как они помогают ему снимать напряжение, в котором абьюзер пребывает большую часть времени. Такому человеку трудно управлять гневом и другими отрицательными эмоциями, но он понимает, что они мешают ему налаживать контакты с людьми, из-за чего приходится «топить» негатив и сдерживать себя подобным образом.

Мужчина легко выходит из себя

Одна из самых показательных черт — неумение держать себя в руках. Жертвой может оказаться кто угодно, но чаще всего вывести абьюзера на ранних стадиях отношений можно в публичном месте, а еще лучше — в ресторане или магазине, где есть обслуживание. Это кратковременное чувство власти над другим человеком может настолько захватить абьюзера, что он не сможет сдержаться, чтобы проявить себя. Нахамить официанту? Легко! Повысить голос на продавца? Что может быть проще! Будьте очень внимательны к таким сигналам.

Мужчина не дает вам выстраивать личные границы