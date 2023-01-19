Психолог рассказал о причинах эмоциального выгорания

«Надо все время ставить себе новые задачи, даже если они кажутся недостижимыми, невозможными, нереальными, постоянно держать себя в напряжении. Есть хороший афоризм: “Возможное никогда бы не стало таковым, если бы многие и многие не стремились к невозможному”. Задачи должны быть непростыми, но гипотетически реальными. Это как раз психология целеобразования человека, какие он цели ставит и насколько он готов этих целей добиваться. К примеру, человек решил защитить докторскую диссертацию. Шансов у него мало, зато есть куча оппонентов, куча людей, которые этим недовольны, куча врагов. Пауки в банке — детский сад по сравнению с научной средой. Однако он должен защитить диссертацию, решить эту задачу, доказать, что он справится, не только окружающим, но и самому себе. В этом случае никакого профессионального выгорания не будет», — заключил он.