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49 минут назад

Психолог объяснила, от чего зависят оптимизм и пессимизм

Секрет Фирмыиещё 1

Каждому из нас доводилось встречать людей, которые буквально во всём видят проблему и негатив. Вот даже если у человека происходит что-то очень радостное в жизни, они всё равно найдут, до чего докопаться. И, напротив, встречаются люди — прямо-таки непобедимые оптимисты. При любых раскладах эти жизнелюбы не унывают и смотрят в будущее с надеждой. Но почему у одних стакан всегда наполовину полон, а у других — пуст? Объяснила семейный психолог Ирина Обухова.

Психолог объяснила, от чего зависят оптимизм и пессимизм
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам специалиста, всё зависит от внутренних установок человека и умения справиться с происходящим. Если человек настроен на то, что всё будет плохо, то он и будет получать всё плохое. Позитивная призма, наоборот, позволяет на всё смотреть с точки зрения оптимиста.

«Надеваешь очки для дальнозоркости и для близорукости — вот вам разница», — пояснила Обухова в беседе с Pravda.Ru.

Оптимизм вполне себе может быть неоправданным, но не в этом суть. Главное — это сохранность психики, подчеркнула специалист. И настрой на «всё будет хорошо» позволяет нам не унывать даже в тяжёлом положении.

Обухова посоветовала людям, которые всё воспринимают исключительно в мрачных тонах, обратиться к психологу.

Иногда речь может идти не просто о пессимизме, а о депрессии.

Психология,Ирина Обухова,
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