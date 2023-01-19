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1 час назад

Психолог объяснила, почему мужчины могут позволять себе харассмент

Вечерняя Москва

За проявлением харассмента со стороны мужчин могут скрываться различные проблемы и травмы из детства. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала психолог Наталья Наумова.

Психолог объяснила, почему мужчины могут позволять себе харассмент
Фото: PexelsВечерняя МоскваPexelsВечерняя Москва

"Мужчина ведет себя подобным образом, потому что в детстве его подавлял кто-то из взрослых. Он нервничал, начинал кричать или впадал в истерику, будучи ребенком. Теперь он хочет увидеть такие же паттерны от женщин", — объяснила она.

По словам собеседницы «ВМ», при должном отпоре мужчина может приходить в себя и понимает, что он уже не ребенок. Однако чаще такие люди просто находят себе новую жертву для давления.

Игнорирование проблем партнера и абьюз со стороны второй половинки являются «звоночками», сигнализирующими о том, что паре суждено расстаться. Такое мнение выразила психолог Юлия Жукова.

Психология,Юлия Жукова,Наталья Наумова,
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