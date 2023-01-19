Психолог объяснила, почему мужчины могут позволять себе харассмент

За проявлением харассмента со стороны мужчин могут скрываться различные проблемы и травмы из детства. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала психолог Наталья Наумова .

"Мужчина ведет себя подобным образом, потому что в детстве его подавлял кто-то из взрослых. Он нервничал, начинал кричать или впадал в истерику, будучи ребенком. Теперь он хочет увидеть такие же паттерны от женщин", — объяснила она.

По словам собеседницы «ВМ», при должном отпоре мужчина может приходить в себя и понимает, что он уже не ребенок. Однако чаще такие люди просто находят себе новую жертву для давления.