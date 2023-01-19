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1 час назад

Психолог назвал способы отличить признаки волнения от лжи

Lenta.ru

Нужно говорить с человеком мягко, чтобы распознать ложь, заявил экс-сотрудник спецслужб, психолог-физиогномист Артем Павлов. Способы отличить признаки волнения от вранья он назвал для издания Psychologies.

Психолог назвал способы отличить признаки волнения от лжи
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Он указал на то, что у многих людей организм сопротивляется обману, реагируя скачком давления, выбросом гормонов, напряжением мышц и учащением дыхания. По словам Павлова, у следователей и детективов на такой случай есть техника «мягкой беседы», которая помогает отличить настоящую ложь от стресса.

Прежде всего Павлов предлагает определить психотип потенциального лгуна — высокочувствительный это человек или тот, который практически не чувствует дискомфорта при вранье и стрессе.

«Чувствительные люди настолько боятся разоблачения, что не могут сдержать проявления стресса. Им проще сказать правду и понести наказание», — сказал он.

Помимо этого, Павлов предложил спросить, к чему человек стремится и что считает важным в жизни. Кроме того, психолог назвал важным наблюдение за обычным поведением человека.

«Обратите внимание, насколько интенсивно жестикулирует, громко ли говорит, в какой позе обычно сидит. Это его константное поведение — обычное, не в стрессовом состоянии», — объяснил он.

О возможной лжи Павлов рекомендовал заговорить мягко.

«Если поведение собеседника изменилось, то вероятность стресса и лжи высока. Причины волнения тоже могут быть интересны вам как дознавателю, ведь не бывает дыма без огня», — сказал он, предупредив, что давить, кричать и обвинять собеседника не нужно.

«Ни один профайлер уже не сможет разобраться — ложь это или защитная реакция на агрессию», — заключил он.

Психология,Артем Павлов,
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