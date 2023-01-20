Психолог назвала способы решиться на перемены в жизни

Многие мечтают сделать свою жизнь интереснее, однако добиться желаемого не так просто. Привычные закономерности в поведении затягивают в старую рутину, из-за чего возникает синдром отложенной жизни. Как мотивировать себя на что-то новое, расскажет психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

Сила в тех, кто вокруг

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Любые изменения пугают новизной, поэтому большинство стремятся к стабильному оседлому образу жизни. Если в окружении не думают о собственном развитии, противодействие внешней среды вашим целям будет сильным.

Марине 25, она молодая мама. После беременности девушка набрала вес, и, чтобы вернуть красивую фигуру, она мечтает ходить в бассейн. Но ее в этом не понимают ни муж, ни собственная мама. Они приводят тысячу причин, почему не могут помочь посидеть с ребенком, пока она занимается спортом. Марине обидно, уже хочется сдаться и подождать лучших времен для своих перемен. Но тогда момент может быть упущен: девушка привыкнет к новому телу, и мотивация заниматься собой улетучится.

Я бы порекомендовала Марине не сдаваться и искать другие способы заниматься спортом. Также важно принять факт, что не все стремятся поддерживать ее в желании начать новую жизнь. Ведь тогда им тоже придется меняться, а это трудно. Куда легче убедить молодую маму отложить планы на будущее. Все как с ведром, в котором есть крабы: как только один выбирается на свободу, другие затаскивают его назад.

Недовольство как ресурс

Начало пути к новой жизни связано в том числе с негативными эмоциями. Так происходит, потому что все изменения на первых порах вызывают дискомфорт. При этом даже такую энергетику можно обратить в свою пользу.

Марина пережила тяжелую беременность, во время которой часто лежала на сохранении. Родив, она переживает стресс из-за изменений во внешности. Пока Марина не смирилась с этим, уровень недовольства своей внешностью зашкаливает. Значит, мотивация вновь прийти в форму высока.

Если не тормозить негативную энергию, а дать ей развернуться, то и результат будет хороший – молодая мама быстро приведет себя в порядок. Если же остановить этот порыв фразами в духе "сейчас не время для перемен", недовольство ситуацией будет заблокировано. Нерешенная проблема начнет гнить, и мы получим расстроенную женщину, которая боится лишний раз посмотреть в зеркало.

Изменить приоритеты

Никогда не планируйте изменения по принципу "когда руки дойдут". Именно такой подход вырастает в синдром отложенной жизни. С ним все происходит примерно так: хочется пойти в театр, но "когда-нибудь", после работы, уборки дома и прогулок с детьми.

Существует правило: если действительно чего-то желаете, сразу планируйте это в графике. Даже если ради этого придется подвинуть другие дела. Все изменения всегда влекут за собой корректировку привычного графика. Ведь новое дело меняет баланс нагрузки и отдыха, полезных дел и хобби.

Чтобы все прошло успешно, ответьте себе на вопросы:

В чем моя мотивация? Какой результат я хочу получить и как его отслеживать?

Какие альтернативы можно выбрать, чтобы достичь этого же результата? Почему я считаю, что мне нужно именно это? Условно по какой причине Марина хочет заниматься именно плаванием, а не чем-то другим.

Что я могу сделать самостоятельно? Какими будут первые шаги? Например, узнать часы работы бассейна и сопоставить с временем, когда муж или мама могут побыть с ребенком.

В чем именно нужна помощь окружающих?

Собрав эту информацию, нужно представить четкое видение желаемой ситуации со всеми деталями. Чем яснее понять, как новое дело вписывается в график, тем легче его осуществить.

Формула Бекхарда

Теоретик управления Ричард Бекхард был убежден, что противодействие изменениям существует априори. Оно возникает из-за внешней среды или сомнений самого человека.

Если Марина просто привлекает к себе внимание и на самом деле не хочет ходить в бассейн, она сама начнет искать причины остаться дома. Поэтому прежде всего нужно для себя решить, что вам действительно нужно. Это и есть главная мотивация, которая поможет сделать дальнейшие шаги.

Бекхард создал формулу Н*В*ПШ > ПП, где:

Н – неудовлетворение от текущей ситуации;

В – видение желаемого будущего;

ПШ – первые конкретные шаги на пути к цели;

ПП – противодействие переменам, желание оставить все как есть.

Уровень недовольства, видение будущего и понимание первых шагов подпитывают мотивацию. Эти параметры должны быть больше нуля, ведь если есть удовлетворение от ситуации, незачем что-то менять.

Непонимание желаемого результата и первых шагов также ведет к раскоординации, и вся конструкция рассыпается как домик из песка. Поэтому необходимо тщательно проработать каждый пункт. Тогда изменить свою жизнь будет легче.

На пути к переменам главное – начать действовать и войти во вкус. Ведь это дорога к тому, что уровень повседневного удовольствия будет постоянно расти. Стабильность же опасна тем, что не может продолжаться вечно. Ей начинают тяготиться, она вызывает скуку, и в какой-то момент все ломается.