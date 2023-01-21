Как понять, что подруга завидует: 4 явных признака

Как ни печально, деструктивное чувство может присутствовать при любых обстоятельствах.
Дружба — источник радости в нашей жизни. Но если в дружбе есть черная зависть со стороны подруги — дружба стремительно рушится. Зависть не имеет пола и возраста, это деструктивное чувство может присутствовать при любых обстоятельствах. Чаще всего зависть появляется на почве постоянного сравнения с успехами подруги. Как же распознать первые признаки зависти и что делать?
Если вы замечаете, как подруга копирует ваш стиль, манеру речи и даже какие-то фишки, будьте уверенны — она вам завидует. Подруга копирует ваше поведение, потому что хочет быть похожа на вас. Завистливые подруги любят подражать. Безусловно, она может быть просто фанаткой вашего стиля. Но если подруга хочет говорить, дышать как вы — в общем быть вашей копией — это повод задуматься.
Это тревожный звоночек. В случае, если ваша подруга пропадает из вашей жизни на какое-то время после того, как ваши дела пошли в гору — это чистая зависть. Друзья должны делить с вами и радости, и печаль. Возможно, ваше счастье напоминает ей о собственных неудачах.
Это что-то между комплиментом и оскорблением. Например, вы понравились парню на каком-нибудь мероприятии и делитесь этим с подругой, а она отвечает: «Странно, я не думала, что ему нравятся девушки с твоей фигурой». А между строк читается: «Почему ему понравилась не я?». Такие язвительные комплименты — признак зависти.
Представим, вы получили отличную оценку на экзамене, а подруга вам говорит: «Впереди еще целый семестр, не стоит радоваться раньше времени». Пока другие друзья хвалят вас и радуются вашим достижениям, она может очень кратко и безэмоционально сказать: «Понятно. Круто». Это совершенно не искренне. Чтобы избавиться от этих проблем в ваших отношениях стоит честно поговорить, узнать причину такого поведения. Скажите: «Я заметила, между нами что-то изменилось». Дайте себе и подруге время все обдумать. Если все безрезультатно, и зависть по-прежнему присутствует в вашей дружбе — стоит предпринять решительные шаги и разорвать отношения.