Как понять, что подруга завидует: 4 явных признака

Как ни печально, деструктивное чувство может присутствовать при любых обстоятельствах.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Дружба — источник радости в нашей жизни. Но если в дружбе есть черная зависть со стороны подруги — дружба стремительно рушится. Зависть не имеет пола и возраста, это деструктивное чувство может присутствовать при любых обстоятельствах. Чаще всего зависть появляется на почве постоянного сравнения с успехами подруги. Как же распознать первые признаки зависти и что делать?

Видео дня

Копирует ваше поведение

Если вы замечаете, как подруга копирует ваш стиль, манеру речи и даже какие-то фишки, будьте уверенны — она вам завидует. Подруга копирует ваше поведение, потому что хочет быть похожа на вас. Завистливые подруги любят подражать. Безусловно, она может быть просто фанаткой вашего стиля. Но если подруга хочет говорить, дышать как вы — в общем быть вашей копией — это повод задуматься.

Отдаляется после череды ваших успехов

Это тревожный звоночек. В случае, если ваша подруга пропадает из вашей жизни на какое-то время после того, как ваши дела пошли в гору — это чистая зависть. Друзья должны делить с вами и радости, и печаль. Возможно, ваше счастье напоминает ей о собственных неудачах.

Сомнительные комплименты

Это что-то между комплиментом и оскорблением. Например, вы понравились парню на каком-нибудь мероприятии и делитесь этим с подругой, а она отвечает: «Странно, я не думала, что ему нравятся девушки с твоей фигурой». А между строк читается: «Почему ему понравилась не я?». Такие язвительные комплименты — признак зависти.

Попытки умалить ваши достижения или недостаточная поддержка