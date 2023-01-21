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49 минут назад

О чем говорят жесты и поза собеседника

WomanHit.ru

Помните: все имеет свой собственный скрытый смысл. Попробуем разобраться детально.

О чем говорят жесты и поза собеседника
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Во время диалога очень важно замечать невербальные знаки. Язык тела никогда не лжет. Знание многих невербальных сигналов поможет лучше разбираться в людях, понимать их, руководить ими. Каждая поза и жест человека имеет свой собственный скрытый смысл.

Касание лица руками

Вы видите, что ваш собеседник часто поправляет волосы за ушко или находит другой повод дотрагиваться до своего лица, будьте уверены — он нервничает. Ему немного некомфортно в данный момент. Также это может означать ложь. Особенно это выражается, если собеседник слишком суетливо двигается и отвлекается.

Складывание рук домиком

Этот жест можно наблюдать в основном у очень уверенных в себе людей. Это общеизвестный невербальный сигнал используют на различных конференциях. Человек с таким положением рук верит в свою правоту, верит в то, что он делает.

Охватывание подбородка ладонью

Это хороший знак. Собеседник размышляет над сказанным, он вам доверяет и внимательно слушает. Это характеризует сигналы дружелюбия.

Частые кивки головой

Казалось бы, если человек одобрительно кивает в то время, когда вы говорите — значит, он полностью понимает и поддерживает ваши слова. На самом деле не всегда. Слишком частые кивки головой указывают на то, что собеседник на самом деле не понимает, о чем вы говорите, но подсознательно пытается разобраться.

Избегание зрительного контакта

Если ваш собеседник избегает с вами зрительного контакта, и его глаза суетливо бегают — значит он вам не сильно доверяет. Человек чувствует себя не в своей тарелке и непроизвольно ищет поддержку, смотря по сторонам.

Поза Наполеона — руки скрещены на груди

Это прямой сигнал, что человек нервозен в данный момент. С вашими словами он испытывает несогласие, неуверенность. Таким жестом он/она показывает, что хочет защититься.

Нога на ногу

Ноги тоже говорят о настроении человека. Нога на ногу — символ психологической закрытости от кого-любо или чего-либо.

Собеседник убирает воображаемые нитки с одежды

Несуществующие нитки или катышки — неважно. Это самый верный сигнал, говорящий о том, что человек категорически с вами не согласен, но не может высказать своей позиции.

Психология,
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