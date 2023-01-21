Психолог назвал признаки скорого расставания семейной пары

Бывает, долгие годы отношений приводят к тому, что в паре начинаются недопонимания, над ней нависает угроза скорого расставания.

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Психолог, врач-психотерапевт Евгений Фомин рассказал, какие признаки указывают на то, что любви скоро придёт конец. Тут и снижение сексуального влечения, и чувство разочарования, а также накопившиеся обиды и недопонимание. Но есть и хорошие новости: ситуацию можно попытаться исправить.

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Потеря влечения

Снижение или полное отсутствие сексуального влечения между партнёрами — явный признак скорого конца отношений. Если люди больше не видят друг в друге любовников, но всё ещё живут вместе, это выливается в последующие негативные эмоциональные реакции, потому что они накапливают негативные эмоции.

Старые обиды

Если отношения близятся к завершению, партнёры начинают припоминать каждую обиду. Так бывает и тогда, когда один из партнёров уже решил расстаться, но что-то мешает это сделать. Он начинает раздражаться, пара чаще ссорится, обид накапливается ещё больше. «Также когда люди живут долго вместе и их отношения начинают портиться, они вспоминают все ситуации, которые их обижали. Они ищут всё больше причин расстаться», — добавил психолог.

Разочарование

Если вы разочаровались в партнёре (или он в вас), это может говорить о скором расставании. Разочаровавшись в партнёре, человек может разочароваться и в самом себе. Он будет корить себя за то, что сделал неправильный выбор и потратил кучу времени впустую.

Отсутствие общения

Если вам больше не о чем разговаривать, это тоже может говорить о скором конце отношений. Мужчина и женщина могут меньше общаться, потому что у них пропали общие интересы. Никаких дел, кроме бытовых, у них больше нет. Так бывает, если, например, пара живёт в общей квартире и не может разъехаться.

Надуманные причины

Психолог считает, что чаще всего отношения портятся из-за недосказанности и надуманных причин. Всё дело в том, что в какой-то момент люди начинают неправильно интерпретировать отношения. По его словам, очень часто отношения рушатся из-за таких простых вещей, а не из-за чего-то серьёзного.