Кто такой энергетический вампир и как от него защититься

Эти рекомендации помогут вам научиться их распознавать и избегать давления.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Иногда после разговора с собеседником мы чувствуем опустошённость. Вроде бы вы общались на безобидную тему, а ощущение такое, будто разгрузили фуру с тяжёлой мебелью…

Видео дня

Разбитость, измотанность, отсутствие сил (вплоть до физической изнеможённости), сонливость, апатия – всё это признаки столкновения с энергетическим вампиром. Обычно диалог он строит особым образом. В ход главным образом идут претензии и обиды. Очевидно желание показать собственное превосходство.

«Энергетические вампиры» – личности, которые выбрали определённый способ взаимодействия, нарушающий границы другого человека. Осознанно или случайно. Во втором случае человек не догадывается о своих проблемах, причиной которых часто могут быть стрессы, болезни. И в подобном состоянии может оказаться любой из нас. Первый же тип целенаправленно использует техники давления, чтобы подпитаться отрицательной энергетикой.

Можно выделить пять основных типов «энергетических» вампиров, которые пытаются вывести вас из себя.

1. Контролёр

Для этих людей характерны манипуляции в виде постоянного контроля за вашей деятельностью. Читают нравоучения по поводу внешнего вида, поведения. Они имеют только свою – правильную точку зрения, не терпят возражений. Стараются показать экспертность во всех вопросах, включая научные, не всегда имея соответствующее образование.

Как можно противостоять?

Главная защита при общении с контролёрами – не поддаваться на провокации и не вступать в споры. Они ждут определённого момента, когда вы будете доказывать обратное и высказывать своё мнение по вопросу. Не стоит растрачивать энергию и вступать в дискурс. Убедить контролёра в существовании другой точки зрения бессмысленно. Не спорьте, соглашайтесь с его доводами.

2. Нарцисс

Они производят приятное впечатление при первом знакомстве. С ними приятно общаться вначале. После же нарциссы начинают показывать своё превосходство в диалоге. Им неинтересно слушать о проблемах собеседника. Они готовы часами говорить о своей собственной жизни. Испытывают особое наслаждение, когда восхваляют их успехи на работе, приобретённые вещи или поездки.

Как можно противостоять?

Не стоит входить в близкий контакт с подобным типом личности. Так вы будете постоянно находиться в угнетённом состоянии. Держите самовлюблённых людей на расстоянии. Ограничьте общение и старайтесь реже встречаться, если вас не связывают рабочие моменты.

3. Критик

Подобный тип всегда находит слабые, болевые точки собеседника и давит на них, подвергая критике. Способ общения похож на высмеивание недостатков и неудач другого. Критики наслаждаются и получают подпитку от подобного способа коммуникации.

Как можно противостоять?

Как и с другими типами «энергетических вампиров», старайтесь избегать общения, встреч. Попробуйте не поддаваться на провокации и не показывайте, что слова критика вас задевают. Не стоит обороняться и оправдываться. Используйте дыхательную технику, как только понимаете, что внутри начинают полыхать чувства.

4. Манипулятор

Умело использует приёмы шантажа, психологических уловок при общении. Благодаря правильно выстроенным фразам заставляет выполнять определённые обязанности, прямо не сообщая, что хочет от оппонента. Часто в речи использует слова: «Я волнуюсь за тебя», «У тебя так хорошо получается сделать».

Как можно противостоять?

Научитесь мягко отказывать манипуляторам. Используйте в речи уверенные фразы: «Я ценю вашу заботу, но…», «Сейчас я не могу помочь вам».

5. Жертва

Люди этого типа используют в своём арсенале главный инструмент – жалобы на обстоятельства. Они всегда недовольны работой, людьми вокруг, погодой, здоровьем, условиями жизни, родными.

Постоянное нытьё выматывает и буквально высасывает энергию у тех, кто общается с «жертвой». Однако на любые предложенные пути решения проблем они отвечают отказом. Всегда находится причина, почему они не могут поменять жизнь.

Как можно противостоять?

Тип этой личности очень раним и уязвим, потому ограничения в общение могут сильно ранить их. Вы можете выслушивать проблемы «жертвы», но не без эмоционального погружения. Собеседник необходим им в качестве «жилетки», чтобы поплакать. Обозначьте границы. Не давайте использовать вас в этом амплуа постоянно. Договоритесь, что будете готовы выслушать тогда, когда у вас есть ресурс на это.