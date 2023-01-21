Можно ли считать астрологию наукой

За сотни лет к астрологии так и не сложилось однозначного отношения. Есть как приверженцы этого метода и те, кто астрологию отвергают. "Рамблер" выяснил, иожно ли считать астрологию наукой и существуют ли доказательства в ее пользу.

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По словам астрологов, от расположения и движения небесных тел может зависеть судьба человека, его характер, поведение и происходящие в жизни события. В основе астрологии состоит наблюдение за астрономическими объектами и последующая интерпретация их расположения.

Историки утверждают, что в Древней Месопотамии уже существовала астрология предзнаменований. Изначально с помощью астрологии предсказывали только крупные события, а лишь потом стали разрабатывать индивидуальные предсказания.

С научной точки зрения астрология относится к категории лженауки. Однако ученые признают тот факт, что в прошлом изучение небесных тел привело к развитию математики, астрономии и других наук. При этом в 1975 почти двести ученых, среди которых было и 18 лауреатов Нобелевской премии, выступили против астрологии, потому что астрология базируется на неподтвержденных данных.