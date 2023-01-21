Можно ли считать астрологию наукой

За сотни лет к астрологии так и не сложилось однозначного отношения. Есть как приверженцы этого метода и те, кто астрологию отвергают. "Рамблер" выяснил, иожно ли считать астрологию наукой и существуют ли доказательства в ее пользу.
По словам астрологов, от расположения и движения небесных тел может зависеть судьба человека, его характер, поведение и происходящие в жизни события. В основе астрологии состоит наблюдение за астрономическими объектами и последующая интерпретация их расположения.
Историки утверждают, что в Древней Месопотамии уже существовала астрология предзнаменований. Изначально с помощью астрологии предсказывали только крупные события, а лишь потом стали разрабатывать индивидуальные предсказания.
С научной точки зрения астрология относится к категории лженауки. Однако ученые признают тот факт, что в прошлом изучение небесных тел привело к развитию математики, астрономии и других наук. При этом в 1975 почти двести ученых, среди которых было и 18 лауреатов Нобелевской премии, выступили против астрологии, потому что астрология базируется на неподтвержденных данных.
Также известен эксперимент психолога Бертрама Форера. В1948 он провел опыт и раздал студентам психологические тесты личности. Пройдя такой тест, каждый студент получил свою характеристику. Но под видом психологических портретов Форер вручил участникам астрологический прогноз, который был составлен так, что каждый человек мог найти в нем себя. Психологи считают, что по такому же принципу работают и все астрологические гороскопы.