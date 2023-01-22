Как защититься от харассмента на работе

По данным опроса, проведенного исследовательским центром портала SuperJob, после двух с половиной лет пандемии коронавируса женщины стали чаще сталкиваться с харассментом на работе. Так, если в 2020 году о недопустимом поведении коллег рассказывали 7 процентов женщин, то сегодня — 11 процентов. Как защититься от домогательств, узнавала «Парламентская газета».

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

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В опросе, проведенном в начале этого года сервисом по поиску работы SuperJob, участвовали 1600 респондентов. Исследование показало, что с сексуальными домогательствами со стороны начальства сталкивались 8 процентов женщин, со стороны коллег — 11 процентов. С сексуальной агрессией менеджмента и коллег сталкивались и мужчины. По данным опроса, 3 процента из них пострадали от домогательств начальства, 4 — от собственных сослуживцев.

В разгар пандемии и повсеместного распространения удаленки харассмента в трудовых коллективах было меньше, подвели итоги опроса исследователи. Так, в 2020 году о неподобающем поведении коллег рассказывали только 7 процентов женщин. При этом если два года назад формальные процедуры предотвращения и расследования случаев харассмента действовали в 7 процентах компаний, то сейчас — в 4 процентах предприятий и организаций.

Харассмент — это вопрос уголовного законодательства, отметила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. За сексуальные домогательства предусмотрено наказание, напомнила депутат.

«Мы обязаны дать гарантии женщине, подвергшейся домогательствам, в особенности с использованием служебного положения, в ее неприкосновенности, защите со стороны государства», — подчеркнула Бессараб.

Парламентарий также добавила, что недопустимо подвергать жертву харассмента дополнительному психологическому давлению при доказывании факта состоявшегося домогательства. Ведь такие действия, как правило, совершают без свидетелей. «Вместе с тем, и это представляет большие трудности при сборе доказательной базы, презумпция невиновности не предполагает голословных утверждений, — признала Бессараб. — И как показывает зарубежная практика, общественное порицание, преследование может больно ударить и по невиновному человеку».

По мнению депутата, сегодня современные средства коммуникаций позволяют в некоторой степени обеспечить половую неприкосновенность. Но проблема до конца не решаема. С этической точки зрения огромное значение имеет воспитание. Зрелый и хорошо воспитанный человек не допустит преследования и нарушения свобод других, подчеркнула политик.

Чем поможет закон?

В Трудовом кодексе понятия «харассмент» нет. Зато есть статья 133 в Уголовном кодексе — о понуждении к действиям сексуального характера путем шантажа или угрозы. Такое преступление наказывается штрафом в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до одного года, либо обязательными работами до 480 часов, исправительными работами до двух лет, принудительными работами до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

Однако, если не было прямого насилия и все ограничилось только приставаниями, доказать домогательства очень сложно, отметил заслуженный юрист России Иван Соловьев. Поэтому в нашей стране очень мало подобных уголовных дел. «Любые доказательства должны отвечать нескольким признакам — они должны быть достоверные, достаточные и допустимые, — объяснил Соловьев. — И вот здесь сформировать доказательную базу очень трудно. Получается одно слово против другого слова. Если, конечно, у жертвы домогательства нет показаний свидетелей или данных с камеры видеонаблюдения».

И все же женщинам, которые столкнулись с сексуальным домогательством, терпеть такую ситуацию нельзя, отметил Соловьев. Если коллега или начальник угрожают проблемами на работе, увольнением, понижением в должности или другими неприятностями, способы утихомирить приставал все же есть. Первый и самый очевидный - поговорить с коллегой и жестко обозначить «красные линии» в поведении. Если человек не унимается, решать этот вопрос с руководством.

«Я уверен, что руководство встанет на сторону женщины и приставалу уволят или переведут в другой отдел, ведь никому не нужны такие истории в коллективе», — отметил юрист.

Гораздо сложнее в ситуации, когда преследователь — это сам работодатель, хозяин компании. В этом случае, чтобы избежать домогательств, женщине чаще всего действительно приходится уволиться, признал Соловьев. А вот найти управу на нанятого руководителя в коммерческой организации или начальника на госслужбе гораздо проще: следует обратиться к вышестоящему руководству — владельцам бизнеса, акционерам или в дисциплинарную комиссию.

«Самое главное — не бояться и не стесняться и не сидеть сложа руки, — посоветовал юрист. — Важно понимать, что в таком трудовом споре, если он возникнет, суды будут на стороне работника».

Не всякое ухаживание — приставание

Нужно четко различать сексуальное домогательство и романтическое ухаживание, знаки внимания со стороны коллеги, считает кандидат психологических наук, директор Московской школы практической психологии Московского института психоанализа Гули Базарова. Ведь это абсолютно разные вещи.

«Как женщина определяет, что столкнулась именно с домогательством, которое через некоторое время может стать насилием, или с ухаживанием коллеги, которому девушка просто понравилась? — задалась вопросом психолог. — Разные люди могут вкладывать разный смысл в понятие «харассмент». И ситуации тоже бывают разные».

В целом, чтобы минимизировать риск домогательств, нужно изначально выстроить четкие границы с коллегами, не давать ни малейшего повода для таких попыток, посоветовала специалист. Важно также соблюдать максимально деловой стиль в одежде.

«Девушкам, которые много времени проводят на работе, часто хочется показать все, что у них есть в гардеробе, все наряды и аксессуары. При этом они не всегда задумываются, как это влияет на мужчин», — заметила психолог.

Негативно повлиять на психологическое состояние может и перенесенный коронавирус. У переболевших ковидом часто наблюдаются острая реакция на стресс, депрессия, эмоциональные нарушения, навязчивости. Психолог не исключила, что в сочетании с общей тревожностью может усилиться и сексуальная агрессия.

Специалист также посоветовала ни в коем случае не поддерживать флирт с человеком, который оказывает чрезмерные знаки внимания, граничащие с навязчивостью. Нужно пресекать подобные попытки уже на этапе их зарождения. Если человек ведет себя агрессивно, никакой двусмысленности и недосказанности в общении с ним оставлять нельзя.

А был ли харассмент?

С тем, что важно разделять понятия домогательство, приставание и харассмент, согласна и председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По мнению депутата, исследование, приведенное порталом, опирается на мнение очень небольшого количества респондентов, чтобы делать какие-то выводы. Чтобы понять, что именно женщина считает домогательством, следовало бы провести глубокое исследование, подчеркнула политик.

«Есть у нас радикальные феминистки, которым в лифте скажут, что они хорошо выглядят, а они уже воспринимают комплимент как домогательство, — привела пример депутат. — Мне лично приятно, когда мне такое говорят. Я не считаю, что это приставание. Букет принесли, положили на стол, это же не значит, что я должна уделить за это особенное внимание как женщина. Да мне просто приятно, я положительно к такому отношусь».

Останина также призналась, что нередко хочет встать на защиту мужчины, которого обвиняют в домогательствах просто за галантное отношение к женщине и обходительность. Политик также напомнила о всеми любимом художественном фильме Эльдара Рязанова «Служебный роман».