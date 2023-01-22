Психолог Лабковский рассказал, как научиться принимать себя

У многих россиян есть проблемы с самооценкой и принятием себя — кто-то не уверен в себе, кто-то слишком зависит от чужого мнения, кто-то комплексует по поводу внешности. Помочь разобраться с этими проблемами раз и навсегда решил психолог Михаил Лабковский. Он дал несколько практических советов по поводу того, как поднять самооценку и почувствовать себя свободнее.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам специалиста, для начала стоит перестать спрашивать чужое мнение по поводу своего внешнего вида. «Как я выгляжу?» и всё в этом духе — таких фраз больше не должно быть в вашем лексиконе.

Также стоит перестать реагировать и переживать из-за нетактичных советов других людей. На слова «Слушай, ты себя запустил(а), пора бы тебе схуднуть» стоит твёрдо отвечать, что вам комфортно в своём весе. Важно уверенно и спокойно отстаивать свои личные границы и не позволять другим людям их нарушать. Тратить много своего времени на таких советчиков не стоит.

Ещё один момент — комплименты нужно принимать достойно. Не вздумывайте отнекиваться и говорить «да ладно» и «да хватит». Простого «спасибо» и «мне приятно» будет более чем достаточно.

Кроме того, Лабковский посоветовал при выборе одежды не обращаться за помощью к продавцам или близким. Вы сами в состоянии выбрать, что вам носить, поэтому и прислушиваться следует только к своим собственным ощущениям.